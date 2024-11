Norris: "È successo di tutto, punto al massimo risultato. Leclerc: "Ci ha giocato tutto contro"

"Oggi è successo di tutto, ma sono estremamente felice perché ho faticato molto a inizio qualifica e ho dovuto lavorare parecchio, per cui non ero assolutamente a mio agio. Finire in pole mi è costato tanto lavoro nel corso della qualifica, ho fatto tanti errori e ho dovuto migliorare, ma ci sono riuscito. Sono sorpreso, e ultimamente mi capita spesso, anche per questa pole. Ho fatto qualche bel giro alla fine ed è un buon risultato per noi. In queste condizioni cerchi sempre di trovare qualcosa in più, però vedi sempre gli altri piloti che vanno fuori pista, che hanno bloccaggi o distruggono la macchina, quindi è molto semplice che possa finire male". Lando Norris racconta così la sua ottava pole position stagionale, un exploit che può essere la premessa per una clamorosa occasione di ridurre in modo sostanziale il suo ritardo in classifica da Max Verstappen.