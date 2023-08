Norris restituisce a Verstappen la coppa del GP d'Ungheria. Max: "Lando, non provare a toccarlo"

© Twitter

È proprio il suo anno (anche questo): Max Verstappen vince anche nei giorni feriali e senza nemmeno indossare tuta, casco e guanti. Subito dopo la vittoria nel suo GP d'Olanda, Max ha ricevuto dalle mani di Lando Norris il prezioso vaso di ceramica spettante al primo classificato che il collega e amico inglese della McLaren aveva distrutto sul podio di Budapest. Caduto a terra per il violento colpo dato da Lando per "stappare" la magnum di champagne del suo secondo posto all'Hungaroring, il vaso di fattura artistica e valore stimato di 35mila sterline si era spezzato in due. Ne era quasi nato un caso diplomatico. Gli artisti di Herendi Porcelain Manufacturer sino sono però messi subito al lavoro, completando in poco più di un mese (il GP si è corso domenica 23 luglio) una lavorazione che di solito ne richiede fino a sei...