Norris: "Grazie Carlos per l'aiutino con il DRS!"Hamilton: "Gara dura, ma così deve essere"

"È stata una gara molto dura, Carlos è stato anche molto generoso, mi ha aiutato dandomi il DRS. Ha aiutato la mia gara e anche la sua! Sapevo sarebbe stato molto difficile quando le Mercedes sono rientrate ai box, però siamo riusciti a tenerle dietro. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e anche di più. L'incidente di Russell? Mi spiace per lui, ha lottato duramente per tutta la gara, probabilmente era il più veloce di tutti oggi in pista. Sono dei punti molto buoni per il nostro team, non è stato facile ma alla fine abbiamo raccolto i frutti del nostro lavoro". Coccarda di "best of the rest" per Lando Norris che sale per la terza volta sul secondo gradino del podio quest'anno dopo i GP di Inghilterra a Ungheria nel mese di luglio.