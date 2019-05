Niki Lauda, l'uomo che visse due volte

21/05/2019 di ALESSANDRO FRANCHETTI

È morto Niki Lauda, ed è una notizia incredibile che non può non sembrarci maledettamente triste. Ma come? Lui che è stato un sopravvissuto, lui che ha vissuto almeno due volte, lui che è passato per le fiamme di una specie di inferno, lui che ha superato due trapianti di rene. Ma come - dicevamo - lui che è stato un eroe a quattro ruote non doveva, non dovrebbe, essere immortale?



Niki Lauda se n'è andato come un uomo qualunque, a 70 anni, a causa di una brutta malattia e dopo un trapiano di polmone subito il 2 agosto a Vienna. E non importa se si è portato per una vita sul volto quella "maschera" che ricordava al primo sguardo che al destino, qualche volta, si può pure sfuggire. Non importa se non aveva l'attraente follia del suo amico-nemico James Hunt e se per questo ci ha fatto appassionare un millimetro di meno. Niki Lauda se n'è andato e quello che lascia, insieme al ricordo dei suoi successi, è un vuoto che è una voragine dentro il mondo della Formula 1 e tutt'attorno. Perché lui, semplicemente, è stato ed era la Formula 1: una curva, un rettilineo, un sorpasso, il rombo di un motore, la lucida freddezza del pilota, il coraggio, la meticolosità, l'attenzione, la determinazione. Un computer, per dirla con un termine soltanto. Oppure uno che nasce ogni tre generazioni e forse nemmeno. Unico. Nel suo genere.