Nick Doohan al debutto con Alpine, per Liam Lawson secondo test con Alpha Tauri

Spazio a due giovani talenti nel primo turno di prove libere del terzultimo atto del Mondiale

© Twitter Per la Formula Uno è sempre più 2023... e oltre: assegnati tra Suzuka ed Austin i titoli Piloti e Costruttori, i riflettori sono puntati sul futuro ed appunto non solo su quello immediato. Negli ultimi GP si è intensificata la girandola di giovani piloti che - per lungimiranza ma anche "da regolamento" la squadre del Mondiale mandano in pista nel primo turno di prove libere in sostituzione dei titolari. A Mexico City farà il suo debutto in un weekend di gara Nick Doohan. Il diciannovenne figlio del cinque volte iridato della 50 Michael salirà sulla Alpine, mentre un'altra giovane promessa "Down Under" - il neozelandese Liam Lawson - tornerà al volante dell'Alpha Tauri che ha già guidato alla fine di agosto nelle FP1 di Spa-Francorchamps. In quella occasione il ventenne Liam aveva sostituito Pierre Gasly, questa volta a lasciargli spazio sarà Yuki Tsunoda.

Sia Lawson che Doohan sono impegnati quest'anno in Formula 2. Nessuna parentela illustre e motociclistica, con il quattro volte iridato Eddie Lawson) per il primo, pilota del vivaio Red Bull e pilota di riserva dei "Tori" dopo l'accantonamento di Juri Vips (a causa delle frasi razziste sui social), corre per il Team Carlin ed è attualmente "solo" settimo nella classifica generale nonostante le vittorie nelle Sprint Races di Jeddah, Le Castellet e proprio Spa-Francorchamps, nel weekend suo "debutto" nella massima formula. In quella occasione il programma di gare della categoria cadetta venne completato dalla terza (e più recente) affermazione di Jack Doohan nella Feature Race.

In precedenza il diciannovenne figlio d'arte (ma con il doppio delle ruote!) che fa parte di Alpine Academy e guida per il team Virtuosi Racing (sotto le vedete ritratto all'età di nove anni con papà Mick nel 2012 a Phillip Island) si era imposto nelle Sprint di Silverstone e Budapest. Nick ha già guidato l'Alpine A522 nel corso di un filming day del team francese il mese scorso a Monza, ha guidato un modello precedente quest'anno in Qatar, ancora a Monza ed a Budapest ed occupa al momento il quarto posto della classifica generale (a pari merito con Jehan Daruvala ed Enzo Fittipaldi a quota 126 punti), alle spalle di Logan Sargeant. Al quale lui, il pilota indiano e quello brasiliano potrebbero giocare un brutto scherzetto nella finale di Abu Dhabi (dove Doohan prenderà di nuovo il volante dell'Alpine nelle FP1 dell'ultimo GP del Mondiale). Sì perchè Logan from Fort Lauderdale, Florida ha già sotto il sedere la Williams (che ha guidato in FP1 ad Austin) ma la finalizzazione dell'accordo passa necessariamente per la conquista di uno dei primi cinque posti del campionato cadetto ed i relativi punti della superlicenza!