Hamilton in piega scatena Marquez, Lorenzo e Biaggi

05/12/2018

Il test di Lewis Hamilton in pista a Jerez in sella alla Yamaha R1 ha scatenato il mondo delle due ruote. In Spagna il campione del mondo di Formula 1 ha avuto come insegnanti i piloti Sbk Alex Lowes e Michael van der Mark, ma immediatamente sono arrivati moltissimi messaggi social speciali. Valentino Rossi è stato il più veloce e l'ha invitato al Ranch per una giornata di divertimento e test con la supermotard. Poi si sono accodati tutti gli altri che hanno commentato la foto postata dal pilota Mercedes con tanto di didascalia: "Piego bene?".



Marc Marquez, campione del mondo MotoGP, l'ha sollecitato a cambiare moto: "Con una Honda avresti piegato molto di più. Impressionante, comunque, sono molto felice di vederti in sella a una moto". Poi Jorge Lorenzo che è andato al sodo e ha chiesto il tempo sul giro: "Non abbastanza veloce", la replica di Lewis. Per migliorare potrebbe ingaggiare anche Max Biaggi: "Non male. Mi sembra che ti piaccia anche guidare la moto in pista. Dovresti andarci più spesso, magari scegliendo anche tracciati diversi. Chiamami!".