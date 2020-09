Monza, Leclerc e Vettel guardano il GP dagli spalti

In pista e sugli spalti, Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono un po' ovunque all'Autodromo di Monza. Ma com'è possibile? I due, che di certo non hanno il dono dell'ubiquità, hanno infatti acquistato dei posti sulle tribune dell'impianto lombardo mettendosi in prima fila nella raccolta fondi avviata dall'Autodromo Nazionale di Monza. Biondi e sorridenti, sono due i cartonati dei piloti Ferrari che campeggiano sugli spalti, accanto a quelli di migliaia di tifosi e appassionati delle quattro ruote che hanno deciso di essere "presenti" nel weekend italiano.