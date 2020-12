Doppia Mercedes a Sakhir: pole di Bottas ma i riflettori sono per Russell. Leclerc, giro capolavoro!

GRAN PREMIO SAKHIR F.1

di

STEFANO GATTI

Prima fila tutta Mercedes a Sakhir: Valtteri Bottas stacca la sua quinta pole del 2020 con 26 millesimi di vantaggio su uno straordinario George Russell. Max Verstappen deve accontentarsi della seconda fila (+0.056) sulla quale sarà affiancato da un sorprendente Charles Leclerc (+0.236). In terza fila Sergio Perez con la Racing Point e Daniil Kvyat con l'Alpha Tauri. Daniel Ricciardo (Renault) e Carlos Sainz (McLaren) formano la quarta fila mentre Alexander Albon (dodicesimo tempo) e Sebastian Vettel (tredicesimo) non riescono ad entrare nella Q3.

Sembra tutto uguale, "business as usual", ma è tutto diverso, proiettato in avanti. La Mercedes domina le qualifiche del Gran Premio di Sakhir ma solo ventisei millesimi di secondo dividono Valtteri Bottas, autore della pole position, da George Russell che - alla sua prima apparizione nel team campione del mondo - completa la prima fila delle Frecce Nere e - appunto - offre uno sguardo curioso sugli anni (ed i Mondiali) a venire. Il senso sta proprio nello "scatto in avanti" al quale il sostituto di Lewis Hamilton costringe gli attuali primattori della Formula Uno: Bottas certo, che deve dare fondo a tutte le energie per assicurarsi la pole e dovrà fare altrettanto nel GP. Ma in un certo senso - con le dovute proporzioni - pure lo stesso Hamilton, la star assoluta della Formula Uno attuale. Attuale, appunto... Ed a maggior ragione un "clic" si impone da subito per quelli che - a medio termine - saranno gli avversari con i quali "Prince George" spartirà vittorie nei GP e titoli iridati: a partire da Max Verstappen e Charles Leclerc. Vale dire i piloti - appena di una manciata di mesi più "vecchi" di Russell - che scatteranno alle spalle delle Mercedes al via del penultimo appuntamento del Mondiale.

E se l'olandese della Red Bull (migliore tempo nelle Libere 3) sembrava in grado di potersi affacciare alla prima fila, un vero capolavoro è quello disegnato lungo i tre chilometri e mezzo scarsi dell'Outer Track di Sakhir da parte di Charles Leclerc. Un gradino abbondante sotto a Verstappen, il monegasco, per quanto riguarda le sue chances di sfidare le Mercedes negli 87 giri del gran premio - 236 millesimi di ritardo dalla pole contro i 56 millesimi di Max - ma talmente sicuro di aver estratto il massimo da sè stesso e dalla propria SF1000 (specialmente dopo aver saltato quasi per intero le FP2 del venerdì) da dichiararsi a quel punto appagato, sfilarsi dalla sua monoposto anzitempo e snobbare il secondo time attack.

Ultimo assalto che non è servito a Sergio Perez ed a Daniil Kvyat per scalzare il ferrarista dalla seconda fila. Il messicano ed il russo hanno comunque prevalso nettamente sui rispettivi compagni di squadra, che condividono la quinta fila ma a... monoposto invertite: nono tempo per Pierre Gasly, decimo per Lance Stroll. La top ten è completata da Daniel Ricciardo e Carlos Sainz Jr. Sotto gli occhi di Fernando Alonso, che ne prenderà il posto sulla Renault/Alpine nel 2021 (anzi già nella giornata di test post-GP di Abu Dhabi) l'australiano ha trovato il guizzo sufficiente per prevalere sull'attuale compagno di squadra Esteban Ocon (undicesimo) che gli era stato regolarmente davanti nelle prove libere.. Lo spagnolo, che a sua volta si appresta a cedere a Ricciardo il volante della McLaren, conferma sostanzialmente le due performances delle prove libere e stacca nettamente Lando Norris che - prove libere 3 a parte - non ha fin qui mostrato di gradire più di tanto il "miniovale" del Bahrain. Più del 29enne di Bristol (ottava fila in compagnia di Kevin Magnussen) deludono però Alexander Albon e Sebastian Vettel che si sfilano casco e guanti al termine del Q2 e si accomodano in sesta fila il pilota della Red Bull ed in settima (in compagnia di Antonio Giovinazzi) il ferrarista - autore del tredicesimo tempo - sulla cui SF1000 dopo l'ultimo turno di prove libere i meccanici Ferrai avevano sostituito a tempo di record la power unit. In coda alla classifica i due esordienti assoluti di Sakhir: Jack Aitken divide la nona fila tutta Williams con Nicholas Latifi, al quale "paga" un ritardo di soli 96 millesimi. Testacoda generazionale in decima ed ultima fila, sulla quale farà un certo effetto a Pietro Fittipaldi parcheggiare la Haas VF-20 ex-Grosjean al fianco dell'Alfa Sauber di "Mister 327 (quasi 328) GP" Kimi Raikkonen!