Missione rimonta per Leclerc a Spa: power unit nuova e via dal fondo

FORMULA UNO

Il monegasco deve rimontare ottanta punti al leader della classifica generale Verstappen

© Getty Images Power unit nuova ed evoluta per Charles Leclerc al via del weekend del quattordicesimo appuntamento del Mondiale. Indipendentemente dal risultato delle qualifiche di Spa-Francorchamps, il monegasco dovrà quindi scattare dal fondo dello schieramento di partenza nella gara che segna la ripresa del campionato dopo la pausa estiva. La Ferrari ha scelto quindi di scontare la penalità su un tracciato che offre molte chances di sorpasso, sul quale oltretutto Leclerc ha colto tre anni fa il primo dei suoi tre successi nel Mondiale.

La mossa ferrarista era nell'aria da qualche giorno ed arriva all'apertura non solo del weekend sullo storico tracciato delle Ardenne ma... all'alba di un tris di appuntamenti in sequenza che - dopo il GP del Belgio - vedrà i protagonisti del Mondiale impegnati domenica 4 settembre nel Gran Premio d'Olanda di Zandvoort (dove il campione del mondo in carica corre in casa ed ha dominato nel 2021), poi domenica 11 nell'attesissimo Gran Premio d'Italia all'Autodromo Nazionale di Monza che proprio quest'anno festeggia i primi cento anni della propria storia.

Con Leclerc alle prese con un weekend tutto in salita, buone chances di rimonta ma tutti i rischi connessi alla necessità di provare a risalire rapidamente posizioni, diventa fondamentale il ruolo di Carlos Sainz, con lo spagnolo chiave responsabilizzato di un ruolo-chiave a favore del compagno di squadra ed al tempo stesso autorizzato a giocarsi le proprie residue chances nella corsa al titolo che tuttavia lo vede lontano centodue dal leader Verstappen, ventidue da Leclerc ma anche diciassette da Sergio Perez che occupa la quarta piazza e vicino solo a George Russell, che lo precede di due lunghezze.