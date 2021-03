Mick Schumacher: il "47" sul muso della Haas è un omaggio alla straordinaria carriera del padre

FORMULA 1

Anche la Ferrari augura buon compleanno al figlio di Michael che si appresta a debuttare in F.1: la sua Haas è spinta dalla power unit di Maranello.

di

STEFANO GATTI

Il conto alla rovescia che porta al Gran Premio del Bahrain inizia per Mick Schumacher con i "festeggiamenti" per il suo ventiduesimo compleanno. Difficile però che il pilota tedesco si conceda distrazioni in un passaggio-chiave della sua carriera: il debutto in Formula Uno con tutti i rischi annessi e soprattutto connessi alla pesantissima eredità del padre Michael. Al quale Mick "dedica" - con tanto di spiegazione di suo pugno - la scelta del proprio numero di gara.

"Ho deciso di correre con il 47 per diverse ragioni e tutte queste ragione ne fanno il mio numero ideale. Il mio numero preferito è il 4. Mi riconosco in tutti i suoi significati: responsabilità, sete di conoscenza, determinazione. Il 7 invece sta per mio padre. È il numero che lui sceglieva sempre. Non da ultimo perché è il totale dei suoi titoli iridati. Il 4 ed il 7 sommati compongono un'unità ed una connessione tra noi due. Ed il fatto che la somma delle date dei compleanni della nostra famiglia dia come somma proprio 47 rappresenta per me una conferma di tutto questo".

"La prima volta che ho avuto il 47 sulla mia macchina è stato in occasione di un test con la Ferrari a Fiorano nel 2018 e poi ancora nella mia prima sessione di prove libere in un Gran Premio. Ricordo che già allora sui social i miei fans hanno iniziato a fare ipotesi sulla mia scelta e sono stato contento di scoprire che erano sulla strada giusta: hanno detto che 4 significava "per" (four in inglese si legge come "for",ndr) e che 7 stava per Michael. Ed è proprio così: 47 significa Per Michael".

Il significato profondo ed emozionale Mick lo ha rivelato sui suo sito web personale. Il ricordo dei sette titoli conquistati da Michael tra il 1994 ed il 2004 (due con la Benetton, cinque - consecutivi - con la Ferrari) , score eguagliato l'anno scorso da Lewis Hamilton, viaggerà insomma sulla bianca (e rossa... e blu...) Haas VF21 Ferrari powered insieme al neo 22enne tedesco nel Mondiale che scatta domenica 28 marzo a Sakhir. La Ferrari stessa ha fatto gli auguri a Mick con un'immagine del tedesco nella sua divisa rossa: per ora "solo" da membro della Ferrari Driver Academy. In futuro, chissà...!

Nel Mondiale al via Schumi Jr. dovrà principalmente cercare di fare esperienza, sbagliare il meno possibile, approfittare di ogni singola opportunità, di ogni singolo GP dallo svolgimento anomalo per provare a sopperire con il talento, il coraggio e (perchè no?) con la fortuna alle carenza di base della sua monoposto, fin troppo diretta e semplice riedizione della VF20 che già la scorsa stagione ha faticato - con due vecchie volpi come Grosjean e Magnussen al volante - a smarcarsi dalle ultime due file della griglia e ad affrancarsi dal confronto con le altre due "terze" forze del 2020: Alfa Romeo e Williams. Più ancora, per finire come abbiamo iniziato (con la numerologia), la missione del giovane Schumacher sarà quella che di superare la stagione uscendo "indenne" dallo scomodo confronto con Niklita Mazepin che - intanto - lo ha "battuto" di tre settimane nella corsa al 22esimo compleanno., raggiunto dal pilota moscovita lo scorso 2 marzo.

