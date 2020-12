Mick Schumacher è campione Formula 2

Mick Schumacher ce l'ha fatta: ha vinto il titolo di Formula 2. A Sakhir dopo una gara veramente thriller il tedesco si è laureato campione chiudendo al 18.esimo la sprint race. Nessun punto come il suo rivale in campionato Illot che ha chiuso undicesimo e via alla festa del team Prema. Il prossimo anno Schumi Jr., figlio di Michael, correrà in F1 da campione con il team Haas.