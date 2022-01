Michael Schumacher compie 53 anni: gli auguri della Ferrari

FORMULA 1

Messaggio social di Maranello: "Siamo tutti con te. Oggi e tutti i giorni"

A pochi giorni dall'anniversario del suo terribile incidente sugli sci, Michael Schumacher compie 53 anni. Nato il 3 gennaio del 1969 a Hurth, Schumi ha scritto pagine leggendarie della Formula 1, soprattutto con la Ferrari, che non si è dimenticata di lui. "Siamo tutti con te, Michael. Oggi e tutti i giorni", il messaggio social di Maranello.

GLI AUGURI DI JEAN TODT

Tra gli auguri più toccanti, non sono mancati quelli dell'ex team principal del Cavallino rampante, Jean Todt. Il francese, che ha recentemente terminato il suo ruolo di Presidente della FIA, si è rivolto all'amico con un breve messaggio pubblicato su Twitter: "buon compleanno Mikel! In questo giorno speciale celebriamo una grande leggenda della F1 e un caro amico. Continui a essere un'ispirazione per tutti noi. Tutto il mio affetto in occasione del tuo compleanno".