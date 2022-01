"Miami non sarà il solito circuito dentro un parcheggio": parola di... Michael Masi

FORMULA 1

Corsa contro il tempo a Miami per allestire l' inedito tracciato che a maggio ospiterà la quinta tappa del Mondiale al via tra due mesi in Bahrein.

di

STEFANO GATTI

Secondo Michael Masi, che ha visitato il cantiere lo scorso autunno, quello di Miami sarà un circuito vero e proprio e non un... parcheggio da corsa Las Vegas-Style. Ci permettiamo di dubitarne. Intanto però nel mega-parcheggio (ecco, appunto) dell'Hard Rock Stadium di Miami, la casa dei Dolphin, la locale formazione di NFL, i lavori per la realizzazione del circuito che ospiterà la quinta tappa del Mondiale avanzano ma sembrano ancora lontani... dalla meta!

"Si tratta di un circuito vero, niente di più lontano da una pista dentro un parcheggio. Molto distante, a vedere il lavoro che viene portato avanti in molte aree. Sta venendo davvero, davvero bene e sarà qualcosa di unico".

Parola di Michael Masi... Parole pronunciate lo scorso autunno e che vengono ora confermate dalle prime immagini dei lavori in corso, relative al tratto compreso tra le curve 4 ed 8, in un'area solitamente occupata dai due (Parking) Lot 5 e 10... Confermate fino ad un certo punto perché (e non ci stiamo riferendo alla recente cattiva fama del Direttore di Gara australiano) le immagini stesse sono abbastanza... sconfortanti. Giudicate voi. Non sarà destinato ad allungare la lista delle (per fortuna ormai lontane nel tempo) "nefandezze" targate Las Vegas oppure Dallas ma l'idea che ci facciamo è quella di un impianto che - una volta terminato e "blindato" da muretti e reti - non permetterà di distinguerlo molto - tanto per fare un esempio recente - da quello della Corniche di Riad (e chi l'ha mai vista, seguendo il GP dello scorso dicembre...). Ad iniziare dalla velocissima "Serpentine" che - nel tratto dalla curva 8 alla 10 - si insinua (complicazione nella complicazione) nel ristretto spazio tra lo Stadium stesso ed i diciannnove campi da tennis al margine sud del parcheggio (stadio del Central Court compreso) che dal 21 marzo al 3 aprile ospiteranno il Miami Open! Beh, almeno le tribune sono già "in loco"....

Meglio aspettare il secondo weekend di maggio (il GP è in programma da venerdì 6 a domenica 8) o quantomeno nuove immagini dal cantiere dell'Hard Rock Stadium dove l'avanzamento dei lavori ha dovuto fare i conti con le esigenze logistiche della stagione NFL. Sperando che - il riferimento è di nuovo il GP dell'Arabia Saudita - i ritocchi finali al circuito non vengano fatti... la mattina stessa del primo turno di prove libere.