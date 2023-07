Mercedes, Wolff annuncia l'intesa per il rinnovo di Hamilton: "C'è un accordo emotivo"

MERCEDES

Il team principal della scuderia anglo-tedesca: "Non abbiamo ancora firmato, ma è fatta"

© Getty Images Toto Wolff ha annunciato che lui e Lewis Hamilton hanno raggiunto un accordo "a livello emotivo" per il prolungamento di contratto del 7 volte campione del Mondo. Parlando al termine della terza sessione di prove libere del GP d'Ungheria, chiusa al comando dalla W14 del pilota inglese, il team principal della Mercedes ha assicurato che il rinnovo è cosa fatta: "Non l'abbiamo firmato, ma emotivamente è come se l'avessimo fatto", le sue parole a Sky Sports.

Le parole di Wolff dovrebbero dunque porre fine a mesi di speculazioni sul futuro di Hamilton, accostato anche alla Ferrari per il 2024. Wolff non ha fornito dettagli sulla durata dell'accordo con il 38enne, che ha vinto sei dei suoi sette titoli con la Mercedes, squadra con la quale corre dal 2013. Con 121 punti, Hamilton è attualmente quarto nella classifica iridata, con due secondi posti in Australia e Spagna come migliori risultati.