Mercedes svela il nuovo casco di Hamilton

In attesa della W12, che sarà presentata il prossimo 2 marzo, Mercedes ha voluto svelare il nuovo casco che utilizzerà Lewis Hamilton per la prossima stagione. Design molto simile a quello usato lo scorso anno con i colori nero e viola a farla da padrona, ma molto accattivanti i dettagli in oro con le sette stelle a indicare i titoli Mondiali vinti.