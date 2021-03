Mercedes "scocca" la nuova Freccia Nera: missione ottavo titolo per Hamilton

FORMULA 1

Svelata la W12 con la quale il campione del mondo in carica va alla caccia del suo ottavo titolo e la Mercedes fa altrettanto tra i Costruttori.

di

STEFANO GATTI

Ecco le prime immagini della Mercedes che Lewis Hamilton e Valtteri Bottas guideranno nel Mondiale che scatta tra meno di un mese con il Gran Premio del Bahrain. Sarà anche quest'anno una Freccia Nera (livrea inaugurata nel 2020 in appoggio alla battaglia del proprio campione contro le discriminazioni razziali) ma non manca - era già emerso nei giorni scorsi - un richiamo al tradizionale argento della Casa di Stoccarda. I segreti della W12 però sono tutti nascosti sotto il "vestito" ed in particolare nel fondo vettura. Mercedes, presentata la W12 di Hamilton e Bottas ufficio-stampa

Si chiama ufficialmente Mercedes-AMG F1 W12 E Performance ed è direttamente derivata dalla pluridecorata W11 del 2020 (causa regolamento tecnico congelato) la nuova arma della Stella a Tre Punte si caratterizza - esteticamente - per il cofano motore che sfuma progressivamente dal nero all'argento e sul quale spiccano il rosso INEOS ed i numeri di gara contornati di rosso del campione del mondo in carica (che ha firmato per un solo anno) e del suo compagno di squadra finlandese. La W12 scenderà in pista nei test precampionato dal 12 al 14 marzo in Bahrain, dove la squadra dovrà mostrare i segreti aerodinamici (soprattutto quelli del fondo) che il DT James Allison ha deciso di tenere nascosti per un'altra decina di giorni, fino appunto ai test di Sakhir. Oltre ai due titolari Hamilton e Bottas (per il quinto anno insieme), la formazione AMG comprende nel ruolo di piloti di riserva Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries, piloti ufficiali Mercedes nel Mondiale di Formula E scattato lo scorso weekend in Arabia, tra l'altro con la vittoria dell'olandese in gara-uno.

Lewis Hamilton: "Il lancio della nuova monoposto è sempre un'emozione. Perché si tratta di mostrare al mondo il risultato del lavoro di ciascuno di noi e, per me, di vedere di persona molti componenti del team che è raro incontrare nel corso del Mondiale. Sono però rimasto in contatto con gli ingegneri nel corso dell'inverno, tenendomi aggiornato con loro mentre mi preparavo per la nuova stagione. L'attesa è cresciuta giorno dopo giorno ed ora non ci resta che guidare la W12 in pista".

Toto Wolff: "Ogni anno che passa bisogna rifocalizzarsi e ridefinire gli obiettivi. Sembra facile ma è dannatamente dura ed è per questo che è così raro vincere sette titoli consecutivi. Possono succedere tante cose e ci si può addirittura abituare al successo e quindi perdere la concentrazione sull'obiettivo. Ma questo a noi non succede. Vedo sempre lo stesso fuoco e la stessa passione del 2013, quando sono arrivato qui. Ogni situazione è una sfida nuova e quindi una nuova missione da portare a compimento. Il 2021 porta alcuni cambiamenti che potrebbero avere un impatto sulla nostra competitività, oltre al limite del tetto di spesa ed al nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2022. Sono sfide che ci motivano ancora di più".

Valtteri Bottas: "Ovviamente l'anno scorso non ci sono state molte possibilità di visitare la factory, quindi sono contento di essere qui a vedere la macchina di persona. Mi sono costantemente tenuto aggiornato sul lavoro qui in fabbrica ed ora è bello vedere il risultato finale e questo mi carica a dovere per la nuova stagione. Le macchine sono rimaste simili a quelle dell'anno scorso ma ci sono alcune novità aerodinamiche interessanti che influenzeranno l'assetto e le prestazioni e non vedo l'ora di verificarle di persone nei test in Bahrain".

James Allison: "Quando si punta a rallentare una macchina - che è poi quello che i cambi regolamentari sono studiati per fare - il modo più semplice ed economico per raggiungere l'obiettivo è modificare il fondo vettura. Perché il fondo è una componente aerodinamica così importante che piccole variazioni in termini di geometrie portano grandi riduzioni nella performance. Una volta che le regole sono fissate, il nostro compito è quello di studiare il modo di recuperare il più possibile dalle perdite prodotte dai cambiamenti introdotti".