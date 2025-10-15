Mercedes sceglie la continuità: confermata la coppia Russell-Antonelli

Il recente vincitore del GP di Singapore e il rookie italiani insieme al volante delle Frecce d'Argento anche il prossimo anno
George Russell e Kimi Antonelli saranno i piloti di Mercedes-AMG Petronas F1 Team anche nel 2026. Il ventisettenne Russell si avvia verso la sua ottava stagione in F1, mentre il diciannovenne Antonelli continua nel suo secondo anno. La Casa tedesca lo ha confermato a metà della settimana che porta al Gran Premio degli Stati Uniti al COTA (Circuit Of The Americas) di Austin. George e Kimi sono entrambi prodotti del vivaio Mercedes, avendo aderito al programma rispettivamente nel 2017 e nel 2019. George ha conquistato i titoli di GP3 e Formula 2 sulla strada per la F1 e, dopo tre anni alla Williams, ha vinto cinque gare da quando è salito al posto di gara con il team ufficiale Mercedes. Nel frattempo, Kimi si è assicurato diversi campionati di Formula 4, il titolo di Formula Regional e vittorie in Formula 2 prima di fare il suo debutto in F1 all'inizio di quest'anno. Da allora, è diventato il terzo più giovane a salire sul podio nella storia di questo sport e guida uno dei più forti debuttanti in molte stagioni.
© Mercedes-AMG Petronas F1 Team Press Office
DICHIARAZIONI
"Sono davvero orgoglioso di continuare il nostro viaggio insieme. L'anno prossimo segnerà il mio decimo da quando ho firmato con la Mercedes nel 2017. Finora è stata una partnership così lunga e di successo con il team e non vedo l'ora di vedere cosa ci aspetta, in particolare alla viglia di uno dei più grandi cambiamenti regolamentari nella storia di questo sport il prossimo anno. Siamo tutti incredibilmente concentrati sul renderlo un successo e, per quanto mi riguarda, sulla base di quella che è stata la mia stagione più forte in F1 fino ad oggi". (George Russell)
"Sono super entusiasta di continuare con la squadra. Ho imparato tanto nella mia prima stagione in F1, sia nei momenti belli che in quelli più impegnativi. Tutto questo mi ha reso più forte, non solo come pilota ma anche come compagno di squadra. Voglio dire grazie a Toto e a tutti a Brackley e Brixworth per il loro continuo sostegno e la fiducia in me. Il nostro obiettivo ora è quello di concludere quest'anno con forza e assicurarci il secondo posto nel Campionato Costruttori, prima di rivolgere tutta la nostra attenzione al 2026. C'è ancora molto da fare in queste ultime sei gare e daremo il massimo". (Andrea Kimi Antonelli)
"Confermare la nostra line-up di piloti è sempre stata solo una questione di quando, non di se. Volevamo prenderci il nostro tempo, gestire correttamente i negoziati e assicurarci che tutti, da tutte le parti, fossero soddisfatti. Sono contento che l'abbiamo fatto. George e Kimi si sono dimostrati una coppia forte e siamo entusiasti di continuare il nostro viaggio insieme. La nostra attenzione è ora rivolta alle ultime sei gare dell'anno, mentre lottiamo per il secondo posto nella classifica Costruttori, e avanti verso il 2026 e una nuova era in F1". (Toto Wolff - CEO e Team Principal Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team)