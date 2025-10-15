Mercedes sceglie la continuità: confermata la coppia Russell-Antonelli

"Sono davvero orgoglioso di continuare il nostro viaggio insieme. L'anno prossimo segnerà il mio decimo da quando ho firmato con la Mercedes nel 2017. Finora è stata una partnership così lunga e di successo con il team e non vedo l'ora di vedere cosa ci aspetta, in particolare alla viglia di uno dei più grandi cambiamenti regolamentari nella storia di questo sport il prossimo anno. Siamo tutti incredibilmente concentrati sul renderlo un successo e, per quanto mi riguarda, sulla base di quella che è stata la mia stagione più forte in F1 fino ad oggi". (George Russell)



"Sono super entusiasta di continuare con la squadra. Ho imparato tanto nella mia prima stagione in F1, sia nei momenti belli che in quelli più impegnativi. Tutto questo mi ha reso più forte, non solo come pilota ma anche come compagno di squadra. Voglio dire grazie a Toto e a tutti a Brackley e Brixworth per il loro continuo sostegno e la fiducia in me. Il nostro obiettivo ora è quello di concludere quest'anno con forza e assicurarci il secondo posto nel Campionato Costruttori, prima di rivolgere tutta la nostra attenzione al 2026. C'è ancora molto da fare in queste ultime sei gare e daremo il massimo". (Andrea Kimi Antonelli)