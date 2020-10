Mercedes prenota la pole di Portimao, Bottas sfida Hamilton. Ferrari si conferma con Leclerc

GP PORTOGALLO F.1 PROVE LIBERE 3

di

STEFANO GATTI

Solo ventisei millesimi di secondo separano Valtteri Bottas da Lewis Hamilton nelle prove libere del sabato mattina di Portimao. Max Verstappen contiene il distacco siglando il terzo tempo (+0.158) davanti ad un sorprendente Pierre Gasly, quarto con l'Alpha Tauri. Charles Leclerc chiude la sessione con il sesto tempo a 575 millesimi dalla vetta. Appena oltre il secondo il distacco dell'altro ferrarista Sebastian Vettel, che però non va oltre l'undicesimo tempo e "provoca" l'esposizione della bandiera rossa nel finale, sollevando... un tombino sul bordo esterno della curva 14.

Tre su tre per Valtteri Bottas nelle prove libere del GP del Portogallo: un percorso netto che necessita però ora della conferma più importante e più difficile: quella delle prove ufficiali. Non sarà semplice per il finlandese impedire a Lewis Hamilton di mettere a segno la pole position perchè il leader del Mondiale ha progressivamente ridotto il proprio distacco dal compagno di squadra, un turno dopo l'altro, ed ha concluso la terza sessione con 26 soli millesimo di ritardo. Pole position prenotata dalla Mercedes ma in pista per un posto in prima fila ci sarà anche Max Verstappen che ha portato la sua Red Bull in terza posizione a soli 148 millesimi da Bottas. Il team austriaco occupa anche la quinta piazza con Alexander Albon (+0.463) ma ancora meglio del britannico di origini asiatiche ha fatto Pierre Gasly. Protagonista sfortunato ieri (quando la sua Alpha Tauri è stata gravemente danneggiata dal fuoco), il vincitore del Gp d'Italia ha siglato il quarto tempo a 276 millesimi dalla vetta. Autore di un testacoda, Charles Leclerc ha sostanzialmente confermato la crescita della Ferrari: il monegasco è quinto (+0.575) davanti al suo prossimo compagno di squadra Carlos Sainz Jr. con la McLaren ed a Sergio Perez con la Racing Point. Fatica molto più del compagno di squadra a portare in alto la sua SF1000 Sebastian Vettel che si ferma alle porte della top ten: undicesimo ad un secondo e 31 millesimi dalla Mercedes numero 77 e poi... mette fine con un paio di minuti d'anticipo alle prove libere sollevando al suo passaggio un elemento della griglia di drenaggio alla curva 14. Un episodio non inedito, già verificatosi a Shanghai nel 2005 (Montoya) ed a Baku l'anno scorso (Russell).