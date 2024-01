Mercedes prende la scia Ferrari: la W15 svelata ventiquattro ore dopo la nuova Rossa

© Getty Images

Mercedes prende la scia Ferrari e annuncia il lancio della propria W15 tra poco meno di un mese: mercoledì 14 febbraio, ventiquattro ore dopo lo svelamento della monoposto (dalla sigla ancora segreta) che la Scuderia di Maranello affiderà a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Come ormai tradizione, la nuova Freccia d'Argento verrà presentata (ma online) sul circuito di Silverstone e presumibilmente coprirà i primi chilometri sull'asfalto della sede del Gran Premio d'Inghilterra: tempo permettendo... Obiettivo minimo della Casa tedesca la riconferma del secondo posto nel Mondiale Costruttori, mesos a segno l'anno scorso con tre soli punti di vantaggio sulla Ferrari stessa (409 a 406). Al tempo stesso, la missione obbligata della coppia Lewis Hamilton e George Russell (una sola vittoria in due stagioni, nel 2022 con Russell in Brasile) è la sfida a muso duro con Red Bull.