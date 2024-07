Mercedes power con Russell e Hamilton. Le Ferrari inseguono ancora

© Getty Images

Ultimo turno di prove libere compromesso a livello di performance assoluta dalla pioggia ma comunque molto importanti in chiave qualifica a Silverstone. A fare felice il pubblico inglese la tripletta dei proprio piloti: miglior tempo per George Russell con la Mercedes in un minuto, 37 secondi e 529 millesimi. Alle spalle del vincitore del recente Gran Premio d'Austria il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, staccato di soli 5 millesimi. Dietro alle Frecce d'Argento c'è Lando Norris (McLaren powered by Mercedes) con un ritardo di 185 millesimi dal leader. Decisamente più elevato il ritardo di Carlos Sainz, autore del quarto tempo ma a 610 millesimi da Russell. L'altro ferrarista Charles Leclerc è sesto con un ritardo prossimo al secondo pieno (+0.925). A separare le due Rosse Max Verstappen, lontano 864 millesimi dalla vetta. Settimo tempo per Oscar Piastri con l'altra McLaren (+1.125). L'australiano precede Fernando Alonso con la Aston Martin (team di casa a Silverstone nel senso letterale del termine) la Red Bull di Sergio Perez (+1.755) e il sempre più sorprendente Nico Hulkenberg a volante della Haas equipaggiata dalla power unit Ferrari.