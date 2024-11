Maltempo pesante a San Paolo: qualifiche rinviate, ipotesi domenica mattina

Pioggia torrenziale a tratti e comunque incessante: le prove ufficiali del Gran Premio del Brasile in programma originariamente alle 15.00 locali (le 19.00 in Italia) sono state cancellate e rinviate a domenica mattina (il primo pomeriggio in Italia) dopo quasi due ore di continui rinvii, aspettando un miglioramento che non è arrivato in tempo utile per il loro svolgimento prima che sulla megalopoli brasiliana calasse l'oscurità. Nel caso neanche domenica mattina ci fossero le condizioni minime per procedere con le prove, si passerà direttamente al GP, in programma alle 14.00 locali (le 18.00 in Italia), con una griglia di partenza composta secondo criteri a discrezione della Direzione di Gara: dallo schieramento della Sprint Race al suo ordine d'arrivo, oppure la classifica dell'unico turno di prove libere della giornata di venerdì. FIA e Formula 1 hanno provato a rimediare mandando in pista mezzi di servizio e - a più riprese - la Safety Car Aston Martin per verificare le condizioni del circuito. La pioggia però (arrivata con largo anticipo sul previsto-la serata brasiliana) non ha mai concesso una vera tregua. Ad animare la lunga attesa nel paddock "solo" l'ennesimo atto della guerra tra Red Bull e McLaren: il team dei "Tori" accuserebbe i diretti rivali (ma non solo loro) di aver immesso vapore acqueo al posto dell'aria secca negli pneumatici Pirelli, modificandone la pressione allo scopo di abbassarne la temperatura dall'interno allo scopo (pur penalizzando la performance) di contenerne il degrado. Un caso che è già sotto la lente di ingrandimento della FIA, ma anche una pratica (eventualmente) impossibile da provare, almeno per quanto riguarda il pregresso.