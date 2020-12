L'ultimo acuto è di Verstappen: Mercedes surclassate ma Bottas è vicecampione

GRAN PREMIO ABU DHABI F.1

di

STEFANO GATTI

Non c'è storia ad Abu Dhabi. Dopo aver negato alla Mercedes l'en-plein stagionale delle pole position, Max Verstappen domina indisturbato dal semaforo rosso alla bandiera a scacchi l'ultimo GP stagionale. Alle spalle del pilota olandese un... irriconoscibile Lewis Hamilton "scorta" fino al traguardo Valtteri Bottas ed il finlandese chiude così il Mondiale da vicecampione. Alexander Albon quarto davanti a Norris e Sainz: McLaren supera Racing Point per il terzo posto tra i Costruttori. Ferrari impalpabile: Leclerc e Vettel chiudono tredicesimo e quattordicesimo.

Il Gran Premio più lineare, scontato e... noioso dell'intero anno regala a Max Verstappen il secondo successo venti-venti davanti a Valtteri Bottas che però ad Abu Dhabi salva il secondo posto nella classifica generale (223 a 214) sull'olandese grazie anche alla non-belligeranza di Lewis Hamilton. Al rientro dalla quarantena post-Covid e (come da lui stesso dichiarato a fine gara) ancora lontano dalla forma ideale, il Re Nero non va di là di un terzo posto che sarebbe da festeggiare con i fuochi artificiali per tutti ma non per lui, al capitolo finale di una stagione che gli ha portato il settimo titolo iridato. Impeccabile fin dal via in pole position, Verstappen ha anticipato al decimo dei 55 giri in programma (come i suoi diretti inseguitori) l'unica sosta ai box prevista, in regime di Virtual Safety Car (poi diventata neutralizzazione a tutti gli effetti) per spostare la Racing Point di Sergio Perez. Scelta (a posteriori perdente) scartata dalla Ferrari che chiude l'ultimo GP grossomodo dove l'aveva iniziato: vale a dire fuori dalla top ten ma soprattutto doppiate dai leaders. Nulla tra l'altro sta ad indicare che una strategia in linea con quella dei leaders avrebbe portato grandi differenze nella classifica finale di Charles Leclerc e di Sebastian Vettel che chiude nell'anonimato una militanza rossa della durata di sei anni, impreziosita da 14 vittorie (su 115 GP) e contraddistinta da due secondi posti consecutivi nel Mondiale Piloti (2017 e 2018) che possono essere letti al tempo stesso come grandi risultati ed altrettanto grandi rimpianti.

La sosta ai box a nemmeno un quarto di gara provoca un po'di sofferenza-pneumatici nel finale, ma generalizzata e quindi ininfluente. Solo Lewis Hamilton, alle prese con la performance più incolore dell'intero 2020, deve dare qualche occhiata più del solito negli specchietti della sua W11 per controllare il ritorno di Alexander Albon che deve però accontentarsi della quarta piazza finale, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione sulla Red Bull al fianco di Verstappen che ad Abu Dhabi mette a segno il suo secondo successo stagionale dopo quello nel GP del 70esimo anniversario lo scorso 9 agosto a Silverstone (esattamente come Valtteri Bottas,primo al GP Austria e poi al GP Russia). Max va così in doppia cifra ed il decimo successo gli permette di agganciare nella classifica all-time dei plurivincitori nientemeno che James Hunt, Ronnie Peterson, Jody Scheckter e Gerhard Berger lasciando l compagnia di un altro Max (Webber) e dello stesso Bottas!

L'uscita di scena prematura di Perez dal GP (ed al momento dalla Formula Uno) impedisce alla Racing Point di difendersi dall'attacco nella McLaren nella corsa al terzo posto tra i Costruttori. Una prova solida e priva di errori da parte di Lando Norris e Carlos Sainz permette agli "orange" di strappare alle "Mercedes rosa" il terzo gradino del podio, appunto (202 punti a 195). Grazie anche alla giornata di scarsa vena di Lance Stroll che non va oltre il punticino del decimo posto, oltretutto superato all'ultimo giro da Esteban Ocon con la Renault che dal prossimo GP d'Australia si chiamerà Alpine F1 Team. Da parte sua Daniel Ricciardo chiude il GP di Abu Dhabi al settimo posto, piazzamento che (nemmeno con il punto in più del giro veloce in gara) gli consente di strappare a Perez il quarto posto nel Mondiale: 125 punti per il messicano, 119 per Daniel mentre Carlos Sainz "salta" nella classifica generale il suo prossimo compagno di squadra Leclerc, e con lui Alexander Albon: 105 punti ex-aequo per lo spagnolo ed il britannico, 98 per Leclerc il quale - con la sua performance più inefficace dell'anno - non riesce a muovere la classifica - perdendo così due posizioni in un colpo solo e chiudendo ottavo, un solo punto davanti a Norris.

Kimi Rakkonen e Giovinazzi portano al traguardo in dodicesima e sedicesima posizione le rispettive Alfa Romeo Sauber. Quindicesimo, Alle spalle delle due Ferrari, chiude a Yas Marina George Russell, rientrato nei ranghi (e nella parte meno nobile della classifica) dopo il weekend dolceamaro di Sakhir al volante della Mercedes mentre Kevin Magnussen saluta la Formula Uno con un diciottesimo posto non esattamente da ricordare al volante della "meglio" piazzata delle due Haas-Ferrari, visto che l'altra VF-20 è diciannovesima ed ultima nelle mani di Pietro Fittipaldi, che nei due ultimi appuntamenti ha preso il posto di Romain Grosjean. Il francese, scampato al rogo del GP del Bahrain, lo stesso Magnussen, Daniil Kvyat (in procinto di essere sostituito da Yuki Tsunoda sull'Alpha Tauri) e Sergio Perez sono - mai dire mai, comunque - i quattro piloti che abbandonano la scena dei Gran Premi iridati. Poi c'è Lewis Hamilton, che ancora deve siglare il rinnovo con Mercedes ma questa è... tutta un'altra storia!