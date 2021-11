Losail: Hamilton vince ancora, Verstappen (2°) è nel mirino. Alonso sul podio, Ferrari lontane

GP QATAR F.1

Il sette volte iridato domina il terzultimo appuntamento del Mondiale e riduce ad otto punti il ritardo dall'olandese nel Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio del Qatar davanti a Max Verstappen che rimedia con una partenza maiuscola alla penalità last-minute in griglia di partenza mentre Fernando Alonso sale sul terzo gradino del podio con l'Alpine. Gara senza storia per il primo ed il secondo posto ma movimentata nelle posizioni che assegnano punti (quarto Perez, quinto Ocon) ma la Ferrari che non va oltre il settimo e l'ottavo posto con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Lewis Hamilton forza otto a Losail: otto come i punti di ritardo da Max Verstappen nel Mondiale a due sole gare dal termine di un stagione tiratissima e - ultimamente - carica di tensione, con una sfida che si gioca punto su punto. Come quello addizionale che il leader olandese i aggiudica mettendo a segno il giro più veloce al termine di una gara che Max (penalizzato di cinque posizioni in griglia per l'infrazione in qualifica) inizia dalla quarta fila invece che dalla prima. Autore di un primo giro... all'arma bianca, Verstappen chiude il primo giro in quarta posizione, si sbarazza di Gasly ed Alonso nei primi cinque e poi insegue - vanamente - il Re Nero per i restanti cinquantadue. Ad Hamilton basta rispondere puntualmente ai pit stop dell'avversario per fare il bis dello scorso weekend in Brasile e portarsi appunto a soli otto punti dal rivale: 351,5 per Max, 343,5 per Lewis.

Alle spalle dei primi due, inarrivabili, il terzo posto se lo aggiudica Fernando Alonso. Nel suo caso si può parlare di impresa: quarant'anni compiuti alla fine dello scorso mese di luglio, lo spagnolo mancava dal podio iridato da sette anni e per la precisione dal GP d'Ungheria del 2014: secondo con la Ferrari, alle spalle del vincitore Daniel Ricciardo con la Red Bull e davanti a... Lewis Hamilton, lanciato alla conquista del suo secondo titolo, il primo con la Mercedes.

Il quarto posto se lo aggiudica Sergio Perez con una gara tutta in rimonta ed un contributo di punti importante per la rincorsa della Red Bull nel Mondiale Costruttori. Solo cinque punti di ritardo dalla Mercedes a due gare dalla fine: 546,5 punti a 541,5. Nessun punto arriva alla Mercedes da Valtteri Bottas. Autore di una delle sue non così rare partenze... da incubo, il finlandese rimonta fino alla terza ma una foratura sui cordoli di Losail (ne saranno vittime" anche entrambe le Williams) lo precipita di nuovo nella pancia del gruppo e due giri dalla fine arriva pure il ritiro.

Esteban Ocon completa la bellissima serata Alpine chiudendo quinto davanti a Lance Stroll, autore di una delle sue migliori performances della stagione. Il francese ed il canadese precedono le Ferrari di Carlos Sainz e di Charles Leclerc. Prestazione senza acuti per le Rosse, d'altra parte "anticipata" dalle qualifiche. Nonostante questo, il terzo posto tra i Costruttori è praticamente "blindato", visto che la McLaren ha addirittura fatto peggio: nono al traguardo e primo... ma solo dei doppiati Lando Norris (che difende ora un solo punto di margine su Leclerc tra i piloti: 153 a 152) e dodicesimo Daniel Ricciardo. La Scuderia ha ora un vantaggio di di 39,5 punti sui rivali: 297,5 a 258.

Grazie al bottino di Alonso ed Ocon, Alpine mette a sua volta al sicuro il quinto posto: 137 punti contro i 112 di Alpha Tauri: scattato a fianco di Hamilton in prima fila grazie alla penalizzazione di Verstappen, Pierre Gasly non va oltre l'undicesima piazza finale: fuori dalla zona punti come il proprio compagno di squadra Yuki Tsunoda, tredicesimo. Subito dietro al giapponese si classificano nell'ordine Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi, costantemente lontani dalle luci della ribalta (nonostante il GP "by night") anche in occasione della loro terzultima esibizione con Alfa Romeo Sauber. Prima di godersi la pensione "Iceman", per poi andare invece a rigenerarsi in Formula E l'italiano.