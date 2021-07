Libere Ungheria, Leclerc: "Abbiamo iniziato bene". Sainz spera nella pioggia: "Può aiutarci"

GP UNGHERIA

I due piloti della Rossa sono soddisfatti del programma svolto all'Hungaroring, ma le alte temperature registrate a Budapest hanno resto il lavoro complicato

La prima giornata di prove libere del GP d'Ungheria si conclude con una Ferrari con l'11° e il 12° riscontro cronometrico di Charles Leclerc e Carlos Sainz del venerdì pomeriggio, risultati che visti isolati potrebbero richiamare alla delusione del box di Maranello. Non è così, e a confermarlo è lo stesso pilota monegasco: "È stata una giornata buona, abbiamo svolto il nostro programma al meglio e mi sentivo bene in macchina. Ma le condizioni tra FP1 e FP2 sono cambiate drasticamente".

"Abbiamo fatto un buon lavoro sia nelle simulazioni di qualifica che di gara. Sarà piuttosto difficile sorpassare, quindi dovremo essere un po' più forti qui sabato rispetto a quanto non lo siamo stati di recente su altri circuiti" ha spiegato il pilota Ferrari. Leclerc ha poi ammesso che le condizioni atmosferiche non sono state dellemigliori: "Oggi faceva molto caldo, tutti ci siamo dovuti adattare al caldo, ma la temperatura può influire anche su altre cose, come la gestione delle gomme. Sembra che il tempo potrebbe essere variabile per il resto del weekend, il che potrebbe confondere di nuovo le cose".

A sperare in qualche precipitazione dell'ultimo minuto è Carlos Sainz, che con la pioggia si trova bene: "Mi piace tanto, ma prima di tutto ci potrebbe aiutare. Dovrebbe aiutare un po' tutti perché le temperature di oggi portano le macchine di F1 al limite".

Lo spagnolo ha poi aggiunto: "Nelle FP1 eravamo molto contenti del lavoro fatto, poi le seconde libere sono state strane perché la macchina non andava male, eppure gli altri si sono migliorati e noi no. C'è qualcosa da analizzare, speriamo nelle nuvole".