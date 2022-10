Libere Suzuka, Verstappen: "Sessione complicata". Russell: "Possiamo migliorare"

f1 giappone

Pioggia nelle libere della F1 a Suzuka, gira in pista utili in vista del possibile maltempo della gara di domenica

Suzuka, venerdì bagnato per la F1

























































Il venerdì di libere di F1 a Suzuka sono state all'insegna della pioggia, con i piloti scesi in pista che hanno dovuto affrontare un tracciato impegnativo e con un grip che ha messo in difficoltà molti di loro. In testa alla classifica dei tempi, al termine delle FP2 si piazzano le Mercedes, con George Russell che guarda tutti dall'alto: "Non penso che queste libere saranno rappresentative per il weekend, ma ci fanno apprendere tanto per il futuro. Finire in testa è sempre bello, c'è comunque margine per migliorarci".

HAMILTON ANNOIATO - Secondo tempo nelle libere 2 per il "Re Nero" Lewis Hamilton che però a causa delle condizioni di pista avverse per la pioggia non si è divertito: "È stata una giornata noiosa, il resto del weekend forse sarà asciutto e penso che oggi sia andata abbastanza bene. Abbiamo anche potuto fare il cambio gomme e non sembriamo tanto lenti. Se arriviamo all'asciutto spero saremo veloci, ma è una speranza che abbiamo ogni settimana".

VERSTAPPEN: "RIPARTIAMO DA ZERO" - Leader del Mondiale e con un match point per il titolo proprio sulla pista di Suzuka, Max Verstappen ha chiuso col terzo tempo nelle libere 2. Per l'olandese c'è tanto da studiare in serata per cercare di migliorare la sua Red Bull, per mettere in pista una monoposto capace di conquistare una pole che gli permetterebbe di correre domenica con un pensiero in meno per la volata al titolo: "Mi sarebbe piaciuta una sessione un po' più rappresentativa, ma non è stata comunque disastrosa perché abbiamo girato e appreso tanto. In termini di conoscenza e del passo è stato un po' complicato, ma abbiamo gettato le basi. Aspetto con curiosità le condizioni di domani, ripartiremo da zero e non ci saranno chissà che differenze sui valori della griglia".

PEREZ: "SAPPIAMO COSA FARE" - Quarto tempo invece per l'altra Red Bull di Sergio Perez, vincitore dell'ultima tappa stagionale a Singapore. Per il messicano correre sulla pista nipponica di Suzuka è una vera e propria sfida, che però, spera di affrontare anche sull'asciutto: "Speriamo domani ci sia tanta azione in pista, domenica invece cercheremo di capire. Oggi siamo andati comunque bene, questa pista è una sfida e se è bagnata lo è ancora di più. È una delle piste più belle al mondo, nel caso in cui domenica fosse bagnato sappiamo già cosa fare e possiamo vincere".

NORRIS: "TANTO DA IMPARARE" - Solo 16° tempo per la McLaren di Lando Norris, che non è del tutto soddisfatto della seconda sessione di Suzuka, anche se con la pioggia ha potuto imparare tanto in vista della gara che potrebbe essere bagnata: "Siamo riusciti a provare delle cose e a testarne altre, credo che la macchina abbia funzionato discretamente bene. Ci mancano alcune cose, c'è parecchio lavoro da fare per migliorarla in vista di domani. Intanto abbiamo dato una buona lettura per il bagnato in vista di domenica, ma c'è tanto da imparare. Tornare qui è bello, mi sono divertito anche se il feeling non è stato il massimo. Correre qui con la pioggia è sicuramente impegnativo, ma molto divertente.