Libere Suzuka, Sainz: "Venerdì produttivo". Leclerc: "FP3 importante"

Il venerdì di libere a Suzuka non si è concluso nel migliore dei modi per le Ferrari, con Sainz che ha chiuso le FP2 6° e Leclerc fuori dalla top 10

Libere con alti e bassi a Suzuka per la Ferrari, con la prima e la seconda sessione diametralmente opposte per il Cavallino Rampante. La chiusura della prima giornata in Giappone dice Carlos Sainz davanti a Leclerc, con lo spagnolo che stampa il 6° tempo della FP2 bagnata che ha visto in difficoltà il compagno di box. Per Sainz sorrisi al termine del venerdì di prove: "È stato un venerdì molto piovoso, il che normalmente significherebbe poca guida, ma oggi le condizioni erano stabili e abbiamo potuto provare sia la gomma da pioggia estrema che quella intermedia".

"Abbiamo imparato un paio di cose in queste condizioni, quindi nel complesso direi che è stato un venerdì produttivo. Adesso è il momento di prepararsi per la classifica di domani” ha spiegato il pilota spagnolo.

Per Leclerc, come detto, 11° tempo nella seconda sessione di libere al termine di un venerdì non proprio esaltante: "Nel complesso è stata una giornata positiva in termini di performance. La prima sessione di libere è andata bene e mi sono sentito a mio agio in macchina, mentre la seconda è stata poco significativa perché le mie gomme erano molto usurate. Il meteo per domani dovrebbe essere completamente diverso rispetto a oggi per cui la terza sessione di libere sarà particolarmente importante per adattare la vettura il più in fretta possibile alle condizioni di asciutto ed essere pronti per le qualifiche".