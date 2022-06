Libere GP Azerbaijan, Leclerc: "Margine per migliorare". Sainz: "Lavorato bene"

f1 azerbaijan

Giornata positiva per le Ferrari, col monegasco che ha chiuso le libere 2 in testa alla cronometrica davanti alle Red Bull

La prima giornata di prove libere del GP d'Azerbaijan a Baku si conclude in maniera positiva per la Ferrari che porta in testa alla classifica cronometrica della seconsa sessione la F1-75 di Charles Leclerc. Il monegasco è più che soddisfatto del lavoro portato in pista in terra azera: "È stata una giornata concreta: la progressione che abbiamo fatto dalla prima alla seconda sessione è stata significativa ed è figlia del buon lavoro svolto come squadra". Le immagini del venerdì di libere a Baku







































"I tempi sul giro non sono rappresentativi perché nessuno è riuscito a mettere insieme un giro pulito nella seconda sessione. Credo ci sia ancora un buon margine di miglioramento, ma nel complesso il nostro passo è sembrato piuttosto interessante e io mi sono sentito a mio agio in macchina. Per quanto riguarda le gomme, le sensazioni dopo il long run in generale sono state positive, inoltre non abbiamo avuto per niente graining e questo è un altro aspetto importante" ha sottolineato Leclerc.

Quinto tempo, invece, per Carlos Sainz: "È stato un venerdì interessante, come sempre del resto qui a Baku. La prima sessione non è stata facile perché ho faticato un po’ troppo con bottoming e porpoising, e questo non mi ha dato la giusta confidenza. Nella seconda sessione abbiamo lavorato nella giusta direzione e così siamo riusciti a migliorare competitività e sensazioni. Nel complesso il turno è filato via liscio anche se non sono riuscito a mettere insieme un giro veloce con le gomme Soft a causa delle bandiere gialle. Domani cercheremo di fare un altro passo avanti e poi di avere una qualifica pulita nel pomeriggio".