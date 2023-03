Libere F1 Bahrain, Leclerc: "Non punto alla pole, sfrutteremo opportunità". Sainz: "Venerdì complicato"

F1 BAHRAIN

Quarto e quattordicesimo tempo nella prima giornata di libere in Bahrain per la Rossa che deve ora analizzare i dati in vista del sabato di qualifiche

La F1 torna in pista in Bahrain: le immagini del venerdì di libere





















































1 di 28

Non un venerdì di libere esaltanti per Leclerc e la Ferrari in Bahrain, col monegasco che chiude col quarto tempo di giornata alle spalle di Alonso e delle due Red Bull di Verstappen e Perez. Di certo passi avanti per la sua SF-23 rispetto ai test della scorsa settimana, ma ancora non brillante come il vicecampione del mondo si aspettava: " È ancora presto per parlare, domani vedremo se quello che penso verrà confermato".

"Il venerdì di libere è andato molto meglio dei test che per me sono stati inconsistenti. Sono molto contento di quello che ho fatto oggi e di come ho guidato, quello che pensavamo è stato confermato ovvero che Red Bull fosse veloce" ha spiegato il monegasco. "Aston Martin sembra forte, cercheremo di guadagnare performance con gli ingegneri e di lottare per domani" ha proseguito. Poi la previsione: "Non penso di avere la performance per la pole, ma possiamo stare nel gruppo. Siamo qui, tentiamo di sfruttare le opportunità che abbiamo. Abbiamo del margine".

SAINZ: "FIDUCIOSO PER LE QUALIFICHE"

Quattordicesimo tempo per Carlos Sainz, che dopo un problema in FP1 non è riuscito a risalire la china in libere 2: "Un venerdì più complicato di quanto inizialmente previsto. Il bilanciamento è stato diverso e abbiamo cambiato la macchina tra le due sessioni per cercare di correggere i principali limiti. Siamo solo a venerdì e sono fiducioso che stasera riusciremo ad analizzare tutto per fare un passo avanti domani".

VASSEUR: "PROSEGUITO CON TEST"

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari, ha commentato così le libere: "Abbiamo recuperato parte del programma dei test stamattina, alcune cose sono andate bene e altre meno. Ci concentreremo sulla prosecuzione del weekend, è importante avere un quadro chiaro del team che lavora in pista perché per me sono le prime volte e devo capire le persone e migliorare per costruire una mentalità giusta. Adoro lavorare con loro, spero che la cosa sia reciproca".