Libere F1 Brasile: Ocon chiude davanti a Perez, entrambe le Ferrari fuori dalla top 10

F1 BRASILE

Il francese chiude la sessione davanti a tutti, con entrambe le Rosse in ritardo e fuori dalla top 10

© Getty Images È di Esteban Ocon il miglior tempo delle seconde libere F1 del GP del Brasile, sessione che precede la Sprint sul circuito di Interlagos. Il pilota francese alla guida dell'Alpine precede di un decimo la Red Bull di Perez e di tre decimi la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Max Verstappen, mentre il pole man Kevin Magnussen chiude col nono tempo. Entrambe le Ferrari, invece, fuori dalla top 10: 11° tempo per Sainz, 13° per Leclerc.

Dopo il colpaccio in qualifica di Kevin Magnussen, sessione viziata dalla pioggia dopo l'apertura sotto il sole carioca del venerdì, il sabato che porta alla terza e ultima Sprint della stagione a Interlagos si apre con l'Alpine di Esteban Ocon davanti a tutti. Con un crono di 1:14.604 il pilota francese porta la sua A522 davanti alla Red Bull di Sergio Perez di un decimo e precede di ben tre decimi la Mercedes di Russell. Il compagno Alonso, invece, conquista il quarto tempo davanti all'iridato Verstappen, che nel corso delle libere ha provato più soluzioni in vista della gara da 100 chilometri che lo vedrà partire dalla prima fila al fianco del pole man Magnussen. Un sabato che inizia nel segno della sorpresa, in continuità col finale del venerdì, con la W13 di Hamilton che precede l'Alpha Tauri di Gasly e la Haas di Schumacher, che a differenza di quanto successo ieri in qualifica, riesce a mettersi davanti alla VF22 di Magnussen. A chiudere la top 10 Lando Norris, con una McLaren che porta un ritardo di oltre un secondo dall'Alpine di Ocon.

FERRARI FUORI DALLA TOP 10

E le Ferrari? Le grandi assenti dalla top 10 sono proprio le due Rosse, con la F1-75 di Carlos Sainz che è ancora una volta la migliore della scuderia di Maranello. Out dai 10 di soli cinque millesimi, lo spagnolo conquista l'11° tempo a un secondo e 252 millesimi da Ocon al termine di una sessione che ha portato Ferrari a diversificare le strategie di lavoro dei due piloti in tema gomme. Dopo lo scivolone di ieri con Leclerc, infatti, dal Cavallino è stata scelta la linea media-rossa per il madrileno, mentre l'opposto per il monegasco che non è andato oltre il 13° tempo della stagione. Tra i piloti che hanno girato di più in pista, i due ferraristi si sono concentrati principalmente sul passo per la Sprint per cercare la giusta strategia da rimonta che può consegnare alle Rosse punti importanti e ub balzo in avanti in griglia in vista della gara di domenica. Lo spera Leclerc che dalla decima casella in griglia vuole sfruttare la traiettoria esterna per piazzare più sorpassi possibili al via, ma anche e soprattutto Sainz che nel GP dovrà scontare cinque posizioni in griglia per il cambio del motore endotermico.

LA CLASSIFICA DELLA FP2

A dividere le due Ferrari c'è l'Alpha Tauri di Tsunoda, mentre alle spalle di Leclerc trovano posto la McLaren di Ricciardo, l'Alfa Romeo di Bottas e la Williams di Latifi. A chiudere la classifica cronometrica delle prove pre-Sprint le due Aston Martin di Stroll e Vettel che si piazzano davanti l'altra Alfa Romeo di Zhou e della Williams di Logan Sargeant che a Interlagos ha assaggiato per la terza volta le emozioni della monoposto che il prossimo anno lo accoglierà tra i grandi della F1.