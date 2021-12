Libere Abu Dhabi, Hamilton: "Sarà weekend complicato". Verstappen: "Non è andata secondo i piani"

F1 ABU DHABI

I due contendenti al titolo si sono "nascosti" nelle libere odierne, il circuito si presenta più difficile del previsto

La prima giornata di prove libere del GP di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina si conclude con uno squillo di Lewis Hamilton, che guida la classifica cronometrica. Il britannico, in lotta per il titolo che verrà assegnato nell'ultima tappa della stagione, si è detto fiducioso per il prosieguo del weekend: "E' andata abbastanza bene, la giornata è stata discreta. Giudico buoni i cambiamenti della pista, ora è più godibile e scorrevole". Abu Dhabi, ultimo weekend della F1 Getty Images

"Siamo vicini ai rivali, il punto interrogativo è nel passo gara ma sarà una bella battaglia come le scorse gare. Abbiamo iniziato bene, poi la macchina è peggiorata. Abbiamo portato dei cambiamenti nelle FP2, ma dobbiamo portare altri cambiamenti per crescere ancora. E' quello il nostro obiettivo. Ho provato a seguire qualcuno durante le simulazioni, credo fosse Perez, non è semplice nonostante le modifiche della pista: con due macchine che hanno il passo simile sarà complicato superare“ ha proseguito il sette volte iridato.

Max Verstappen, quarto nel pomeriggio, si è invece detto preoccupato: “Penso che le modifiche abbiano reso il circuito migliore. In generale le curve veloci sono più divertenti rispetto al passato, mi riferisco specialmente all’ultimo settore. Ci sono dunque aspetti positivi. Per quanto riguarda noi, stiamo ancora imparando e capendo alcune cose, ma ovviamente sul giro secco non è andata secondo i piani: ci mancava un po’ di velocità. Tuttavia il nostro passo-gara era un po’ più competitivo".