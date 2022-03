Libere 2 Sakhir: Verstappen su Leclerc; 3. Sainz, Russell 4; Hamilton resta nell'ombra (8.)

GP BAHREIN PROVE LIBERE 2

Le Ferrari protagoniste anche nel secondo turno di prove libere, ma il campione del mondo olandese le mette in fila e la Mercedes resta un mistero.



Stefano Gatti

Miglior tempo di Max Verstappen nelle Libere 2 del GP del Bahrein ma il ritardo di Charles Leclerc - autore del secondo tempo - è di soli 87 millesimi. Battute solo dall'Alpha Tauri di Gasly nel turno d'apertura, le F1-75 devono inchinearsi alla "sorella maggiore" Red Bull del campione in carica nel turno "by night". Per Sainz distacco di 584 millesimi da Verstappen. Il madrileno precede George Russell (+0.593) mentre Fernando Alonso è quinto con l'Alpine a 941 millesimi, vicinissimo alla Rossa numero 55 ed ultimo a contenere il ritardo entro il secondo dalla vetta. Non esce dal cono d'ombra Lewis Hamilton, solo nono ad un secondo e 208 millesimi da SuperMax. Getty Images

Verstappen Vs. Ferrari ma soprattutto Verstappen contro Leclerc. Prima che l'intero lotto si dedicasse alla simulazione del passo gara, il ferrarista monegasco era riuscito a chiudere la caccia alla performance con 87 soli millesimi di ritardo dal campione in carica. Più staccato il suo compagno si squadra Sainz, al termine di una sessione nella quale lo stesso Verstappen ha iniziato a mettere alla frusta la sua monoposto ma soprattutto a "provare la gamba" nei confronti della concorrenza. Non è un caso che dodici piloti fossero nello stesso secondo al termine del primo turno di prove libere ma solo cinque al termine del secondo.

La Ferrari ha - almeno parzialmente - risposto a tono, la Mercedes meno. Russell è infatti riuscito a limitare i danni, chiudendo quarto ad un'incollatura da Sainz (nove millesimi), con Fernando Alonso in ottima forma a chiudere una top five alla quale non si affaccia Hamilton che anzi chiude al margine basso dei primi dieci: nono tempo per il sette volte iridato, con un distacco notevole dalla vetta ed a sanwich tra le due sorprendenti Haas-Ferrari di Mick Schumacher e Kevin Magnussen che - inaspettatamente - fanno un gran balzo dalle retrovie del primo turno di prove libere.

Sotto questo aspetto, fa addirittura meglio Valtteri Bottas che aveva iniziato il weekend di Sakhir in coda alla classifica della sessione inaugurale (senza tempo) ma spinge la sua Alfa Romeo fino alla sesta casella, ad un secondo e 15 millesimi dalla vetta e davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Indubbiamente (come nel caso della Haas) grazie anche alle qualità della power unit Ferrari che spinge la monoposto italo-elvetica. È logico pensare che entrambe le squadre abbiano dato... massima potenza, mentre altri (Mercedes innnanzitutto, abbiano scelto di farlo solo nella giornata di vigilia del GP).

Risale la classifica (ma solo a metà) la McLaren: undicesimo tempo per Lando Norris, solo diciottesimo (con problemi meccanici) Daniel Ricciardo. Davanti all'australiano ci sono le Aston Martin di Stroll e Hulkenberg, alle sue spalle le Williams di Latifi e Albon: due squadre che fanno passi indietro tra la prima e la seconda sessione.