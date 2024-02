Libere 2: Hamilton e Russell sfrecciano a Sakhir: Sainz quarto dietro ad Alonso

PROVE LIBERE 2

Frecce d'Argento al top nel secondo turno di prove libere, Ferrari e Red Bull... stanno a guardare

1 di 34

Mercedes all'attacco nel turno di prove libere che chiude il primo giorno di scuola della Formula uno 2024. Lewis Hamilton stacca la miglior performance nel time attack, fissando l'asticella a un minuto, 30 secondi e 374 millesimi prima di dare il via alle simulazioni del passo gara. Secondo tempo per la W15 gemella di George Russell, staccato di 206 millesimi da sir Lewis. Fernando Alonso conferma la bontà di base della Aston Martin chiudendo il podio virtuale a 286 millesimi dalla vetta davanti al connazionale ferrarista Carlos Sainz, quarto a 395 millesimi dal pilota che nel 2025 ne prenderà il pilota al volante della Rossa. Passo indietro per la McLaren (quinta con Oscar Piastri) mentre non scopre ancora le proprie carte Max Verstappen che si ferma alla sesta casella della classifica a 477 millesimi. Nico Hulkenberg e Lance Stroll fanno entrambi un bel passo avanti e precedono l'altro ferrarista Charles Leclerc (+0.739, nono) mentre è Sergio Perez a sigillare la top ten del ranking.

Rientrano nei ranghi dopo i fuochi d'artificio dell'ora di pranzo le Racing Bulls di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, dodicesimo e quindicesimo. Conferme dalla Wiliams (Alexander Albon undicesimo, Logan Sargeant tredicesimo). Le prove in assetto da qualifica vedo Haas in risalita anche con l'altra metà del proprio garage (Kevin Magnussen quattordicesimo). Mezzo passo del gambero invece per Sauber (Valtteri Bottas diciassettesimo, Guanyu Zhou diciannovesimo). Calma piatta - purtroppo per loro - in casa Alpine: Pierre Gasly ed Esteban Ocon (P16 e P18) rimangono invischiati nei bassi fondi di una classifica dei tempi chiusa da Lando Norris che non riesce a sfruttare a dovere la supersoft.