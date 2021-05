Libere 2 a Barcellona: uno-due Mercedes, Leclerc (3.) precede le Alpine di Ocon e Alonso, nono Verstappen

En-plein Mercedes nei sessanta minuti di prove libere che chiudono la prima giornata del Gran Premio di Spagna. Lewis Hamilton chiude in vetta (1.17.170), con 139 millesimi di vantaggio su Valtteri Bottas ma la Ferrari è terza con Leclerc a soli 165 millesimi dal sette volte iridato. Balzo in avanti delle Alpine, quarta e quinta con Esteban Ocon ancora una volta davanti a Fernando Alonso. In ritardo Carlos Sainz (ottavo a 504 millesimi), nono Max Verstappen, nono a 615.