Libere 1 Montecarlo: Leclerc precede Perez; Sainz 3. davanti a Verstappen; Norris brillante 5.

PROVE LIBERE 1

È del ferrarista di casa il miglior tempo nell'apertura del weekend monegasco, per la prima volta allineato al formato standard del Mondiale.

Charles Leclerc mette tutti in fila sulle strade di casa, conquistando la vetta del primo turno di prove libere del GP di Monaco. Solo trentanove millesimi dividono però il ferrarista da Sergio Perez, mentre il suo compagno di squadra Carlos Sainz si ferma a settanta millesimi dal monegasco. Il nuovo leader del Mondiale Max Verstappen chiude quarto a 181 millesimi dalla vetta mentre Lando Norris è quinto (ma ad oltre mezzo secondo da Leclerc) davanti a Pierre Gasly ed al compagno di squadra Daniel Ricciardo. Mercedes nella parte bassa della top ten: ottavo George Russell, decimo Lewis Hamilton, separati dalla Aston Martin di Sebastian Vettel. © Getty Images

La riscossa di Leclerc dopo la delusione di Barcellona scatta subito al primo semaforo di Montecarlo. Miglior tempo del primo turno di prove libere ma Charles sente sul collo il fiato di Perez e di Sainz, con Verstappen più... cauto al via del settimo weekend del Mondiale. Il messicano delle Red Bull, rinfrancato dal team dopo le... radiopolemiche catalane è già in palla e si infila tra le due Rosse nella prima classifica. Terzo è appunto Sainz che a Montecarlo punta a fare meglio del secondo posto del 2021 (e quindi a vincere!), proprio sull'asfalto del quale il compagno di squadra - più di chiunque altro - conosce ogni più piccola irregolarità. La battaglia per la pole position sembra già ristretta ai piloti di Ferrari e Red Bull e ben difficilmente sabato pomeriggio il campione in carica si accontenterà del quarti tempo staccato nelle FP1.

© Getty Images

La concorrenza è lontana: 525 millesimi di ritardo per Lando Norris che conferma comunque di avere un buon feeling con le insidie del tracciato cittadino monegasco (un anno fa il pilota inglese salì sul terzo gradino del podio) ma è tutta la McLaren a guardare con ottimismo al Gran Premio di Monaco, visto che Daniel Ricciardo si issa fino alla settima voce della classifica dei tempi, a 626 millesimi da Leclerc.

Mercedes non va oltre i... quartieri bassi della top ten, con George Russell ormai regolarmente davanti a Lewis Hamilton nel ranking ma distacchi ben poco incoraggianti dal vertice: 680 millesimi per George, addirittura 960 per Lewis che sfoggia una versione dle suo casco "Monaco Edition".

© Getty Images

Yuki Tsunoda apre la seconda metà della classifica, nella quale un po' a sorpresa ritroviamo entrambi i piloti Alpine, squadra per la quale quello di Montecarlo è il secondo GP di casa: tredicesimo tempo per Fernando Alonso, sedicesimo per Esteban Ocon. Partenza sottotono per Alfa Romeo: nessun giro crnomoetrato per Valtteri Bottas (problemi al retrotreno), che punta sull'esperienza per andare di nuovo a caccia di punti iridati, diciassettesimo per Guanyu Zhou, mentre Mick Schumacher provoca l'esposizione della bandiera rossa quando la sua Haas VF22 si ferma all'ingresso della corsia box, ostruendolo completamente.