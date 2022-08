Libere 1 a Spa: Ferrari davanti a tutti, Sainz agguato mondiale a Verstappen e Leclerc

PROVE LIBERE 1

È del ferrarista spagnolo il miglior tempo nel turno di prove libere che apre il weekend del quattordicesimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images Miglior tempo di Carlos Sainz nelle prove libere uno del GP del Belgio: lo spagnolo precede di 69 millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc che però domenica prenderà il via dal fondo dello schieramento, come d'altra parte il leader della generale Max Verstappen (terzo tempo a 217 millesimi) per sostituzione della power unit. A segnare il quarto tempo nel turno interrotto con la bandiera rossa per il recupero della Haas di Kevin Magnussen (e la pioggia nel finale) è stato George Russell, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre il nono tempo davanti a Sergio Perez.

Piove a Spa-Francorchamps, fioccano le penalità per i big del Mondiale: l'attacco del weekend che apre il trittico infernale Spa-Zandvoort-Monza (tre GP in sequenza) mischia subito le carte, con un duplice risvolto. Da un lato il cambio di power unit simultaneo sulla Ferrari di Leclerc e sulla Red Bull di Verstappen "congela" la sfida tra il primo ed il secondo pilota della classifica generale, entrambi chiamati alla rimonta dal fondo, ma con una differenza sostanziale: gli ottanta punti di vantaggio del campione in carica.

© Getty Images

Ferrari e Red Bull si marcano strette a livello di strategia a fondo griglia (in pista domenica saranno però Max e Charles a sbrigarsela...) ma anche davanti. Sì perché le circostanze "apparecchiano" una grande occasione - sicuramente l'ultima del 2022 - per Sainz e Perez. Lo spagnolo ed il messicano reagiscono però in maniera opposta alla straordinaria opportunità: Carlos mettendo a segno il miglior tempo nelle FP1 davanti al compagno di squadra ed all'olandese, Sergio invece chiudendo il turno al margine basso della top ten: decimo appunto, a quasi due secondi dalla vetta (1.936). Appena davanti a Perez c'è Lewis Hamilton, con un distacco ugualmente pesante da Sainz: un secondo e 880 millesimi. A proposito di Mercedes, moilto meglio del sette volte iridato fa il suo compagno di squadra George Russell che "stacca" il quarto tempo, con un ritardo già piuttosto consistente dal leader: 858 millesimi. Sulla pista che lo ha visto conquistare un anno fa un inatteso secondo posto con la Williams (al termine però di un "indimenticabile" non-GP), George e Lewis possono ugualmente provare ad approfittare della gara ad handicap di Leclerc e Verstappen per giocarsi le proprie chances di vittoria: Sainz e Perez permettendo, naturalmente!

Nella top ten delle prove anche Lance Stroll, Alexander Albon, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, in quest'ordine dalla quinta alla nona casella della classifica. Parte in slaita il weekend di Lando Norris (treducesimo), Fernando Alonso (quattordicesimo) e Sebastian Vettel (quindicesimo).