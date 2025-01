Lewis Hamilton in Ferrari: svelato il nuovo casco per l'occasione

Nel giorno dell'esordio tanto atteso alla guida della Ferrari da Formula 1, Lewis Hamilton ha svelato ai propri tifosi - vecchi e nuovi - quale sarà il casco che lo accompagnerà per tutta la stagione 2025. Un ritorno al passato per il pilota inglese che ha deciso di tornare a colorare di giallo il casco, come agli esordi in Formula 1, ma con ben in vista il simbolo della nuova scuderia: il Cavallino Rampante. Presenti anche il 44 e il logo dello stesso Hamilton.