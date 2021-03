 Leclerc traccia la rotta: "La SF21 è più guidabile e gestibile, ma non credo che lotteremo per il titolo"

FORMULA 1

Alla vigilia della sua terza stagione con il Cavalino Rampante, il monegeasco raffredda gli entusiasmi sul Mondiale prossimo al via.

Il conto la rovescia verso il GP del Bahrain procede e spedito e le indicazioni emerse dai test dello scorso fine settimana sono stati confortanti ma non ancora tali da convincere Charles Leclerc a cambiare opinione su ciò che la Ferrari ed i suoi tifosi possono aspettarsi dal Mondiale ormai prossimo al via. È quanto "dichiara il monegasco ai microfoni di CodeSport, lanciando anche uno sguardo oltre il garage rosso, sulla concorrenza.

"Non è stato facile svolgere tutto il lavoro in soli tre giorni di test, ma è stata una condizione uguale per tutti e penso che abbiamo sfruttato al meglio ogni singola ora. Abbiamo compiuto tanti chilometri e cercando di prepararci nel miglior modo possibile. È ancora molto presto per parlare delle prestazioni della SF21".

Autore del tredicesimo tempo dei test di Sakhir, Leclerc rimane tiepido sulle possibilità della nuova arma di Maranello di permettere a lui ed al neoarrivato Carlos Sainz (terza prestazione assoluta per lo spagnolo) di andare a caccia di exploit clamorosi nel Mondiale al via. Conferma diretta di quanto da Maranello si predica ormai fin dallo corso autunno: un 2021 di rimonta, in attesa di provare a "svoltare" davvero nel 2022, quando si partirà da un foglio bianco. Intanto, c'è da migliorare il poco brillate sesto posto nel Mondiale Costruttori della scorsa stagione.

"Dobbiamo essere realistici, non credo che lotteremo per il campionato. Il regolamento tecnico ci impedisce di fare quello che vogliamo sulla macchina, quindi la SF21 non è una rivoluzione ma piuttosto un'evoluzione della SF1000. Non ci aspettiamo miracoli. La monoposto attuale è una vettura più guidabile e gestibile. Ho la sensazione che la Red Bull abbia svolto dei test davvero buoni e sarà una grande concorrente per la Mercedes quest'anno. Anche la McLaren è stata davvero impressionante".