Leclerc sull'arrivo di Hamilton in Ferrari: "Un’opportunità incredibile"

FORMULA 1

Il pilota monegasco ha parlato della scelta del team di affidarsi al campione britannico e ha evidenziato i lati positivi: "Potrò imparare dal pilota più vincente di sempre e potrò mettermi alla prova contro di lui"

"Per me sarà un’opportunità incredibile. Potrò imparare dal pilota più vincente di sempre e potrò mettermi alla prova contro Lewis, che è un punto di riferimento per tutti". La paura era quella di vedere il talento monegasco risentito e preoccupato dall'arrivo di un campione di tale portata, ma questo non è successo. In una lunga intervista alla Bbc Charles Leclerc è tornato a parlare dell'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari per il triennio 2025-2027 ed è più che positivo. In molti hanno dedotto, e poi suggerito, che questa scelta in realtà possa suggerire che la Rossa abbia perso un po’ di fiducia in lui, andando a chiamare il pilota britannico che ha conquistato ben 7 titoli mondiali, nel 2008 e 2014 con la McLaren e dal 2015 al 2020 con la Mercedes. Pilota che ha ottenuto più vittorie, podi, pole position e punti nella storia della competizione. Leclerc a chi gli ha fatto notare questa ipotesi risponde così, mettendo le cose in chiaro: "Preoccupato? Per niente. La Ferrari è la Ferrari e hanno bisogno dei migliori piloti sulle loro auto. Quindi, per il bene della Ferrari, è tutto comprensibile. Non c’è nulla di negativo, perché parliamo di Lewis Hamilton", ha aggiunto.

Vedi anche Formula 1 Hamilton e la sfida Ferrari: "Non so cosa aspettarmi, sarà tutto diverso per me" Alla domanda se potrà battere Hamilton, ha risposto con diplomazia: "Devo convincermi - ha aggiunto il pilota monegasco - di essere il pilota più veloce quando indosso il casco, ma non vedo l'ora di misurarmi, sarà molto interessante per me", ha risposto senza alcun timore. Non sono mancati poi i complimenti al collega: "Ho sempre detto che si impara da ogni compagno di squadra, e quando guardo il suo modo di guidare non vedo punti deboli. In questo Lewis è incredibile, ha solo punti di forza e non vedo l'ora di vedere come lavora con gli ingegneri, per imparare e migliorare". Una sfida tutta nuova non solo per il monegasco ma anche per il diretto interessato, che negli scorsi giorni ha manifestato tutto l'entusiasmo e l'adrenalina per questa nuova avventura tutta italiana: "Amo le sfide e quella con la Ferrari lo sarà. Mi aspetto che sarà tutto diverso. Fino a ora ho sempre corso in squadre con sede in Inghilterra: in Italia entrerò in contatto con una cultura sportiva completamente diversa. Sarà una nuova esperienza per me e sicuramente una sfida. Non so davvero cosa aspettarmi ma sono certo che - ha detto Hamilton - sarà tutto speciale e unico".