Leclerc senza rivali ad Austin, Sainz completa la doppietta rossa, Verstappen sul podio

Si riparte al giro 6/56! Leclerc tiene dietro Verstappen. Poi Sainz, le McLaren di Norris e Piastri, Gasly e Magnussen. Problemi nell'erogazione di potenza per Sainz: lo spagnolo lo comunica via radio ai box. Carlos sente odore di benzina, poi la situazione si normalizza. Leclerc allunga al comando con oltre cinque secondi di vantaggio su Verstappen ad un quarto della distanza. Partito dalla coda del gruppo, Lawson in dodici giri è alle porte della top ten: undicesimo davanti ad Alonso e Russell. Cinque secondi di penalità per l'unico pilota Mercedes ancora in gara (ha spinto fuori pista Bottas). Gasly ottimo sesto con la Alpine davanti a Perez, Tsunoda, Hulkenberg e Lawson ora decimo. Pit stop non particolarmente liscio per Gasly al giro 19/56. Sainz ai box al giro 22/56 (passa alla hard). Leclerc invoca il cambio gomme per non dover affrontare un duello bis con... Sainz! Pit stop per Verstappen (giro 26/56) che rientra dietro a Sainz. Sosta per Leclerc al giro 27, in pratica metà gara. Testacoda di Tsunoda in curva uno.