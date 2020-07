Leclerc: "Più veloci". Vettel: "Giornata ok, testa a domani"

IN CASA FERRARI

Una giornata di libere positiva per la Ferrari che a Budapest, nella terza tappa del mondiale di Formula 1, spera di raccogliere i giusti spunti per migliorare sempre più la SF1000. Dopo lo scorso fine settimana da dimenticare, Charles Leclerc si dice fiducioso sul weekend all'Hungaroring: "Stamattina è andata meglio di quanto ci aspettassimo, la macchina sembra migliore". Anche Vettel soddisfatto: "E' stata una giornata ottima".

Il quattro volte campione del Mondo, prossimo all'addio alla Ferrari a fine stagione, ha sfruttato la propria esperienza al volante per piazzarsi davanti a tutti nella seconda sessione di libere svoltesi sul bagnato. Un 1'40''464 per il tedesco che guarda con positività al prosieguo del fine settimana magiaro: "Penso che stamattina sia andato tutto bene, penso che su questa pista possa andare meglio rispetto agli altri weekend. Speriamo rimanga così anche domani, ma non lo sapremo fino a quando non avremo raggiunto le qualifiche".

"Abbiamo usato un po' più di giri rispetto ad altri sul bagnato solo per provare a vedere se abbiamo superato le debolezze della scorsa settimana e per capire un po' di più" ha continuato Vettel. Il tedesco però non esulta più di tanto: "La giornata è stata migliore, ma c'è ancora tanto lavoro da fare".

LECLERC: "PISTA OTTIMA PER QUESTA MACCHINA"

Soddisfatto, nonostante il decimo tempo di FP2, anche Charles Leclerc: "Stamattina è andata meglio di quanto ci aspettassimo a dire il vero. Non siamo arrivati ​​qui con molti nuovi pezzi. In realtà, è praticamente la stessa macchina dello scorso weekend, ma sembra che l'auto sia migliore su questa pista, il che è una cosa buona".

"Oggi pomeriggio stavamo provando cose diverse e non ero molto contento della macchina, e stavo solo lottando con la fiducia sul bagnato. Ma abbiamo visto alcuni segnali positivi, siamo abbastanza veloci, questo non ci fa ancora sfidare Mercedes ma rispetto alla scorsa settimana è un passo avanti bello da vedere".