Leclerc, la delusione via radio: "Sono un co..."

Bip, bip, bip: ecco il team radio censurato di Charles Leclerc dopo la bandiera a scacchi in Turchia. Il ferrarista è arrivato lungo alla penultima curva buttando via il secondo posto finendo solo quarto e si è sfogato con il muretto: "Scusate, sono un co..., sono un co..., sono un co... Ho fatto una gara di m..., di m..., di m..., una fottuta gara di m..." tirando pugni sul volante e sul casco. Poi Binotto a cercare di rassicurarlo: "Tranquillo, hai fatto una grande gara".

Smaltita la rabbia, tanta delusione davanti alle telecamere: "Non ho parole, almeno non si possono dire in tv: ho riassunto tutto nel mio team radio. Sono ovviamente deluso, molto: ho fatto una grande gara, ma poi ho buttato via tutto all'ultimo giro. Mi dispiace per il team".

Poi un pensiero per Sebastian Vettel: "Sono molto contento per lui, anche se non si può vedere. Dopo un anno difficile ha conquistato il primo podio e se lo merita davvero".