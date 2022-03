Leclerc: "Incredibile, sfruttata l'occasione dopo due anni difficili"

TRIONFO ROSSO

"Pensavamo che sarebbe stato il momento del riscatto ed è arrivato". Sainz: "Congratulazione a Charles, la Ferrari è tornata per davvero"

Charles Leclerc ha risposto a ogni attacco sferrato da Verstappen e alla fine ha festeggiato sul podio con Sainz una fantastica doppietta Ferrari. "E' incredibile essere tornati al top, grazie a tutti i ragazzi del team. Sono davvero felice, gli ultimi due anni sono stati difficili per noi e sapevamo di avere un'opportunità oggi. Il team ci ha dato una macchina fantastica, non potevamo sperare di meglio. Pole position, giro più veloce, vittoria: un inizio da sogno, e sono davvero felice. In questi anni terribilmente difficili pensavamo che sarebbe stato il momento del riscatto, ed è arrivato. Anche con la doppietta di Carlos: non avremmo potuto fare di meglio", ha detto il monegasco. Doppietta Ferrari in Bahrain Getty Images

"Ringrazio i nostri tifosi che ci hanno sempre supportati. Ho cercato di essere intelligente usando il DRS nella maniera migliore. Sono felice che la nostra strategia sia andata a termine", ha proseguito. Sugli ultimi giri: "Non avrei voluto che ci fosse la safety car, ma sono riuscito a ripartire alla grande e a mantenere il margine", ha concluso Leclerc.

Sul secondo gradino del podio è salito Carlos Sainz, che per prima cosa rende onore al compagno di team. "Congratulazioni a Charles per la vittoria, la Ferrari è tornata per davvero. Questi sono i posti che dovremmo sempre occupare. Io ho tenuto duro e sono a prendermi questa seconda posizione", ha detto lo spagnolo. "Alla ripartenza dopo la safety car ho avuto una bella opportunità. Verstappen si è difeso molto bene ma poi ho visto delle luci rosse apparire dalla sua macchina. Max è stato sfortunato, meritava il secondo posto, ma è andata cosi' quindi bene per noi", ha aggiunto.