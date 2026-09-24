F1 AZERBAIJAN

Leclerc: "Ci serve un passo avanti per la qualifica". Hamilton: "Giornata produttiva"

Il monegasco e sir Lewis non si sbilanciano sulle chances ferrariste a Baku

di Stefano Gatti
24 Set 2026 - 17:56
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Ferrari terza forza al capolinea del day one di Baku dietro a Mercedes e Red Bull. Per Charles Leclerc e Lewis Hamilton la seconda fila sembra essere il massimo obiettivo nella marcia di avvicinamento alle qualifiche del GP dell'Azerbaijan ma il monegasco ha una predilezione particolare per Baku (quattro pole di fila dal 2021 al 2024). 

CHARLES LECLERC 

"Nelle libere di oggi ci è mancato un po’ di passo, quindi questa sera avremo parecchio lavoro da fare per ridurre il distacco. Analizzeremo tutti i dati raccolti e lavoreremo per compiere un passo avanti in vista di domani. Speriamo di essere più competitivi in qualifica domani anche perché guidare su questa pista mi piace moltissimo". 

LEWIS HAMILTON

"È sempre un piacere guidare su questo circuito e nel complesso è stata una giornata produttiva. La prima sessione è stata incoraggiante, siamo riusciti a completare diverse tornate con continuità e a stabilire una base utile sulla quale lavorare. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo analizzare più nel dettaglio, ma abbiamo raccolto una gran quantità di dati che esamineremo questa sera per capire dove possiamo progredire. La preparazione delle gomme rimane un aspetto importante sul quale concentrarci, in particolare per riuscire a portarle con costanza nella corretta finestra di funzionamento. Questo ha un impatto significativo sia sul grip a disposizione sia sul bilanciamento complessivo della vettura, e sarà dunque una delle nostre priorità in vista di domani". 

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