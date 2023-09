Leclerc: "Che fatica con il bilanciamento". Vasseur frena: "Piano con le aspettative"

GP ITALIA F.1

La prima giornata del weekend monzese aumenta le attese del tifo ferrarista per le qualifiche del GP d'Italia

© Getty Images "Nel complesso è stato un venerdì positivo: la vettura sembra in forma questo weekend, anche grazie a caratteristiche della pista che ci sono più confacenti. Siamo solo all’inizio e sabato non sarà affatto facile perché i valori sono molto ravvicinati con tante vetture in un fazzoletto di centesimi. Continueremo a lavorare per trovare ancora più prestazione, specialmente nel long run dove credo ci sia margine per migliorare. Voglio ringraziare tutti i tifosi: è bello guidare davanti a loro qui a Monza!" Queste le parole di Carlos Sainz al termine della prima giornata di prove del Gran Premio d'Italia che ha visto lo spagnolo - ventinove anni proprio il primo giorno di settembre - svettare nel secondo e ultimo turno di prove del quattordicesimo appuntamento iridato.

© Getty Images

Meno brillante del compagno di squadra, Charles Leclerc non è andato oltre il sesto tempo, a 26 millesimi dalla vetta:

"È stata una giornata impegnativa. La nostra prestazione è stata abbastanza buona anche se ho faticato un po’ con il bilanciamento. Dobbiamo lavorarci ancora in vista delle prove del sabato, specialmente sul giro secco. A livello di long run invece mi sono trovato più a mio agio".

© Getty Images

L'analisi finale spetta come sempre al Team Principal Frederic Vasseur:

"È solo venerdì, abbiamo portato a termine due buone sessioni di prove sia sul time attack che sul passo gara, ma non dobbiamo esagerare con le aspettative. Dobbiamo restare concentrati sul lavoro da fare e procedere per gradi. Ci aspettavamo di andare meglio che a Zandvoort e così è stato. Si tratta di tirare fuori il massimo da piloti e macchina. Per le qualifiche, non punto molto sulle scie. Queste macchine sono progettate per la massima efficienza aerodinamica anche senza sfruttare il fattore-scia".