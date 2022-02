La "vie en rose" del team bleu: ecco la Alpine A522 di Fernando Alonso ed Esteban Ocon

FORMULA 1

Per il due volte campione del mondo spagnolo e per il vincitore del GP d'Ungheria 2021 missione riconferma del quinto posto tra i Costruttori.

di

Stefano Gatti

Presentata a Parigi la Alpine A522 che Fernando Alonso ed Esteban Ocon porteranno al debutto nei test di questa settimana a Barcellona e che scenderà in pista in una ivrea speciale "total pink" nelle prime due tappe del Mondiale in Bahrein ed Arabia Saudita!. Ad essere mostrata è stata ancora una volta una "showcar", poiché la monoposto vera è già nei garage del circuito catalano, dove il pilota francese la guiderà martedì 22 per il filming day che McLaren ed Haas hanno ugualmente svolto a Barcellona nella giornata di lunedì 21. Obiettivo minimo, nelle parole degli uomini Alpine - la riconferma del quinto posto del Mondiale Costruttori, provando però in prospettiva ad avvicinare il vertice, e quindi... McLaren e Ferrari. F1, ecco l'Alpine di Alonso e Ocon twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter





twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter Ultime gallery Vedi tutte

Venti volte a punti in ventidue gare lo scorso anno, dentro una stagione impreziosita dalla vittoria (piuttosto fortunosa) di Ocon all'Hungaroring in piena estate e dal ritorno sul podio di Alonso, terzo alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen nel GP del Qatar. Un 2021 di grande sostanza per Alpine che - alla prima stagione iridata - ha rilevato il testimone Renault difendendo il quinto posto tra i Costruttori con 155 punti: lontanissimi però da McLaren (quarta con 275) e con il fiato sul collo di Alpha Tauri, sesta a sole tredici lunghezze. In attesa dei primissimi verdetti della pista, dalle parole degli uomini in bleu (...e nel rosa del nuovo title sponsor BWT) traspare la missione primaria: quella di confermarsi a livello di affidabilità e di continuità, puntando però ad una maggiore competitività assoluta, a qualche acuto non necessariamente favorito da passaggi a vuoto dei top team del Mondiale, ad iniziare da Red Bull e Mercedes.

FERNANDO ALONSO

"Il 2021 è stato un buon anno per noi, abbiamo rilevato il testimone dalla Renault ed abbiamo fatto progressi. Ci presentiamo al via del Mondiale 2022 più forti e più pronti. Siamo molto motivati".

ESTEBAN OCON

"L'anno scorso abbiamo vinto un GP, abbiamo conquistato un altro podio e fatto diverse buone gare ma vogliamo migliorare e stare nelle posizioni di vertice in modo più continuo. Non vedo l'ora di guidare la A522 nel nostro filming day di Barcellona".

OTMAR SZAFNAUER (Team Principal)

"L'anno scorso, da rivale, ho avuto il... dispiacere di confrontarmi con Alpine (Szafnuer era Team Principal di Aston Martin, ndr). Facendone le spese, soprattutto in Ungheria. Quindi sono molto contento di far parte di questo team. Porto il mio stile, che è quello di una leadership collaborativa. Serve una squadra unita ed io punto ad esserne il collante".

LAURENT ROSSI (CEO Alpine)

"L'anno scorso abbiamo messo le basi per il 2022: abbiamo imparato molto e siamo anche riusciti a vincere. Dobbiamo continuare in questa direzione, un passo alla volta. Il quinto posto è l'obiettivo minimo ed al tempo stesso quello più realistico: sarà un viaggio, da fare secondo una road map ben precisa: le nuove regole lo impongono".

LUCA DI MEO (CEO Renault Group)

"Difendiamo il blu Francia nelle corse ma con l'aggiunta di un tocco di... vie en rose. Nel 2021 la squadra ha fatto un super lavoro. Il nuovo anno si presenta come una maratona verso il vertice. Vedremo in che posizione saremo in grado di raggiungerne il traguardo. Vedo lo spirito giusto, anche e soprattutto tra i piloti: Fernando ed Esteban sono stati reciprocamente felici per i loro exploits nel 2021. Poi però, spazio allo spirito di competizione!"