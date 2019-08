La Mercedes conferma Bottas e dà il via libera a Ocon-Renault

La Mercedes ha deciso di non cambiare. Valtteri Bottas, infatti, va verso la riconferma per il 2020 come compagno di Lewis Hamilton. Il finlandese ha battuto la concorrenza di Esteban Ocon che l'ha insidiato da terzo pilota e pilota della casa di Stoccarda. Manca ancora l'annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare in queste ore alla vigilia del GP di Spa, ma Toto Wolff dopo giorni di riflessioni ha preso la sua decisione.

Il team principal, che dopo la gara di Budapest, aveva detto chiaramente di trovarsi davanti a un bivio ha puntato sulla sicurezza e sulla stabilità del team. Una delusione per Ocon, ma il francese ha ottenuto il via libera e non dovrà restare un altro anno ai box a guardare. Per lui si stanno aprendo le porte della Renault che è intenzionata a ingaggiarlo al posto di Hulkenberg. La Mercedes ha tagliato il cordone ombelicale e ora Ocon si giocherà la sua chance al fianco di Ricciardo in un team ufficiale dopo l'esperienza positiva alla guida della Force India.