La griglia cambia ad un'ora e mezza dal via: penalizzati Bottas e Verstappen. Gasly in prima fila!

Inizia in salita il GP del Qatar di Max Verstappen. Il pilota olandese è stato penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza del terzultimo atto del Mondiale per non aver rispettato le doppie bandiere gialle al termine delle qualifiche. Tre posizioni di penalità invece per Valtteri Bottas (gialla singola). La nuova griglia di partenza vede Lewis Hamiton affiancato da Pierre Gasly in prima fila. Dalla seconda scatteranno Alonso e Norris, dalla terza il ferrarista Sainz e lo stesso Bottas, mentre Verstappen scala in quarta fila, affiancato da Tsunoda.