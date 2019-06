La Ferrari non si arrende: si va verso l'appello

10/06/2019

Il GP del Canada non è ancora finito. La penalità di cinque secondi inflitta a Sebastian Vettel, che ha regalato la vittoria a Lewis Hamilton, ha lasciato uno strascico di polemiche importanti e la Ferrari ha deciso di non arrendersi. La Scuderia di Maranello, infatti, ha notificato al Collegio dei Commissari sportivi della gara di Montreal l'intenzione di presentare un appello contro la sanzione al tedesco. Questo il primo passo formale e ora la Ferrari ha 96 ore di tempo di decidere se procedere con il ricorso.



Situazione difficile perché ottenere la vittoria per il tedesco, molto arrabbiato dopo aver tagliato per primo la bandiera a scacchi, non sarà certo facile. L’articolo 17 paragrafo 1 comma 2a del regolamento sportivo, infatti, specifica che non si può presentare appello contro le penalità in termini di tempo stabiliti dal collegio dei commissari. Il ricorso, però, potrebbe essere un segnale forte da parte della Rossa che sembra aver perso il suo peso politico. Vettel, in più, vuole avere la possibilità di spiegare ai commissari di non aver intenzionalmente causato situazioni di pericolo.