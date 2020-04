La F1 slitta ancora: posticipato il GP del Canada

UFFICIALE

Il Mondiale Formula 1 2020 non partirà neanche in Canada nel weekend tra il 12 e il 14 giugno: il GP di Montreal è stato ufficialmente posticipato a data da destinarsi per l'emergenza coronavirus. Chase Carey, presidente del circus, ha commentato: "Decisione presa per la salute di tutti: torneremo a correre in Canada prima della fine dell'anno". Ora la stagione dovrebbe iniziare a Le Castellet il 28 giugno, ma anche il GP di Francia è a forte rischio.

E' il nono GP della stagione che è stato cancellato o posticipato e si aggiunge alle gare d'Australia, del Bahrain, di Cina, del Vietnam, di Montecarlo, d'Olanda e d'Azerbaigian.

"Questo rinvio non è stata una decisione presa alla leggera o facilmente", si legge ancora, "Nell`ultimo mese siamo stati in costante contatto con la Formula 1 e con i rappresentanti della città di Montreal, di Tourism Montreal e dei governi provinciali e federali". "Abbiamo ascoltato le direttive provenienti da funzionari della sanità pubblica e come risultato diretto della pandemia di Covid-19 stanno seguendo la guida di esperti fornita dalle autorità".