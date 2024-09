La F1 è un... gioco da ragazzi! Partnership con LEGO dal 2025

FORMULA 1 E... MATTONCINI

Accordo... in linea con la sempre più giovane "fanbase" del Mondiale

© LEGO Press Office Anticipata nel weekend dell'ultimo Gran Premio d'Italia dalla riproduzione in dimensione reali della McLaren MP4/4 di Ayrton Senna (1988) e a... stretto giro di pista di una supercar ricoperta di mattoncini (la McLaren P1 guidata da Lando Norris a Silverstone), è ora ufficiale la partnership strategica tra il Gruppo LEGO e la Formula 1, al via (nel verso senso della parola!) nel 2025. L'accordo pluriennale di collaborazione tra l'azienda delle costruzioni che ha sede a Billund (in Danimarca) e l'organizzatore USA del Mondiale avvicinerà i giovani fans e le famiglie al mondo della Formula 1, a partire appunto dal prossimo anno. La collaborazione promuoverà innovazione, tecnologia, ingegneria e inclusione e includerà un portafoglio di prodotti diversificati per i fans e i costruttori di tutte le età, dedicato a tutte le dieci squadre presenti sulla griglia di partenza.

© Getty Images

La partnership prevede fan zones dedicate in occasione dei Gran Premi e una serie di contenuti digitali per appassionati e famiglie pubblicati sulle piattaforme del brand danese. I dati dimostrano che negli ultimi anni la F1 ha registrato un'enorme crescita tra i giovani, con oltre quattro milioni di bambini tra gli otto e i dodici anni che seguono attivamente questo sport in Europa e negli Stati Uniti, mentre il quaranta per cento dei followers su Instagram ha un'età inferiore ai venticinque anni.

© Getty Images

Le attività previste per il 2025 hanno lo scopo di avvicinare gli appassionati della velocità al mondo dell'innovazione, della tecnologia e del divertimento delle costruzioni LEGO (dal danese "leg godt", "gioca bene"), grazie a tante attività interattive nelle zone dedicate agli appassionati durante l’intera stagione e a prodotti che celebrano il patrimonio ingegneristico e tecnico di questo sport. Sarà lanciato un portafoglio diversificato di nuovi prodotti LEGO che ricreano in mattoncini le monoposto delle dieci squadre che danno vita al Mondiale. Le novità includeranno prodotti della linea Duplo, la versione del gioco per bambini in età prescolare e scolare, oltre ai set per adolescenti e adulti. Mattoncino dopo mattoncino, gli appassionati potranno immergersi nell'emozione delle corse ad alta velocità, ricreando momenti emozionanti e i protagonisti della pista, della corsia box e del garage. Gli amanti delle costruzioni potranno mettersi al posto di guida e sperimentare le complessità degli sport motoristici d’élite.

“Siamo orgogliosi di aver ricreato in passato molte vetture di F1 e crediamo che la nuova partnership, attraverso il gioco e la costruzione LEGO, contribuirà a portare lo spettacolo di questo sport ancora più vicino a tutti i fan. Permetterà loro di celebrare la passione per le auto in modi più coinvolgenti perché il potere della creatività e dell'immaginazione LEGO farà crescere ancora di più l'emozione della F1. Non vediamo l'ora di svelare tutto ciò che questa entusiasmante partnership ha da offrire agli amanti della Formula 1 e del marchio LEGO, sia di vecchia data che nuovi, a casa e in pista.” (Julia Goldin - Chief Product e Marketing Officer Gruppo LEGO)

© LEGO Press Office

“Il mattoncino LEGO ha acceso una scintilla di creatività e passione per le costruzioni in milioni di bambini e adulti. Grazie a questa partnership, gli appassionati potranno ricreare e reimmaginare il mondo della Formula 1, approfondendo attraverso il gioco le complessità della meccanica e della tecnologia alla base di questo sport. Non vediamo l'ora di portare l'emozione della Formula 1 ai costruttori del Gruppo LEGO e di offrire ai nostri fans una nuova modalità di condivisione di questo sport con amici e familiari”. (Emily Prazer - Chief Commercial Officer Formula 1)

© LEGO Press Office

Per l'imminente settantacinquesimo anniversario del Campionato Mondiale FIA di Formula 1, il Gruppo LEGO sarà presente nelle gare più importanti del calendario 2025, per portare il gioco nel paddock della Formula 1 come mai prima d'ora. Gli appassionati potranno contare su una collaborazione completa, con prodotti, esperienze e contenuti che usciranno dai box in occasione delle gare del 2025.

Per saperne di più: https://www.lego.com/F1